Nicolas Cage pense que ce n’était qu’une question de temps avant de jouer à Dracula

Légende hollywoodienne Nicolas Cage pense que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne joue le prince des ténèbres, Dracula. Ce qu’il fera, sans doute avec aplomb, dans la prochaine comédie d’horreur Renfield. S’adressant à Total Film, Cage a révélé le lien profond qu’il a toujours eu avec le seigneur vampire et a toujours pensé qu’il finirait par devenir le personnage emblématique.





« Le concept de Dracula, en soi, est un défi. Cela a déjà été fait tellement de fois. Cela a été très bien fait et cela n’a pas été très bien fait. J’admire certainement Christopher Lee et Frank Langella et Bela Lugosi et Gary [Oldman]. Mais je voulais voir si je pouvais apporter quelque chose de nouveau au personnage. Et j’ai aussi en quelque sorte toujours su que je devais le faire à un moment donné. »

Cage aurait joué le rôle de Dracula dans Renfield immédiatement après sa première rencontre avec le réalisateur Chris McKay, fabriquant tous les ingrédients nécessaires à Dracula, y compris la voix et les manières, par leur deuxième conversation.

« Je suis revenu à Christopher Lee, au niveau de sa manière de parler, mais ce n’était vraiment qu’un point de départ. Je connaissais Christopher. J’ai fait une petite scène avec lui dans Season of the Witch, et je l’aimais beaucoup. Nous a eu beaucoup de conversations agréables, et il m’a rappelé un peu mon père, August. Donc, à partir de ce moment-là, mon père est en quelque sorte devenu la principale source d’inspiration pour moi.

En plus d’utiliser à la fois l’icône de Hammer Horror Christopher Lee et son propre père, Cage a révélé qu’il abordait le besoin de sang de Dracula comme s’il s’agissait « d’une dépendance à l’alcool ou à l’héroïne ». Ce qui ressemble certainement à la façon dont Nicolas Cage le ferait.

« Plus important que d’emprunter à mon père ou à Christopher Lee, il s’agit vraiment de la psyché du personnage. Une dépendance au sang n’est pas sans rappeler une dépendance à l’alcool, à l’héroïne ou au sexe, alors j’ai pensé à la façon dont ce désir peut conduire quelqu’un à dimensions plus sombres. »





Renfield devrait débarquer dans les salles en avril

Renfield est un conte monstre moderne du fidèle serviteur de Dracula. Nicolas Hoult (Mad Max: Fury Road) incarne Renfield, l’assistant torturé du patron le plus narcissique de l’histoire, Dracula (récipiendaire de l’Academy Award Nicolas Cage). Renfield est obligé de se procurer la proie de son maître et de faire toutes ses enchères, aussi dégradées soient-elles. Mais maintenant, après des siècles de servitude, Renfield est prêt à voir s’il y a une vie en dehors de l’ombre du Comte. Si seulement il pouvait trouver comment mettre fin à sa co-dépendance.

Réalisé par Chris McKay (La guerre de demain, le film LEGO Batman) d’après un scénario de Ryan Ridley (Fantôme, Rick et Morty), et basé sur une idée originale de Les morts-vivants créateur Robert Kirkman, Renfield trouve le moins connu RM Renfield, qui est apparu pour la première fois dans le roman d’horreur gothique de Bram Stoker en 1897 Draculatrouvant soudainement un nouveau souffle dans la Nouvelle-Orléans moderne après être tombé amoureux d’un agent de la circulation fougueux mais toujours agressif.

Aux côtés de Nicolas Cage et Nicholas Hoult, Renfield étoiles Awkwafina (L’adieu, Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Ben Schwartz (Sonic le hérisson, l’Afterparty), et Adrien Martínez (La vie secrète de Walter Mitty, Focus), ainsi que Shohreh Aghdashloo (Maison de sable et de brouillard, The Expanse), Bess Rous (chasseurs de fantômes), James Moses Black (Lanski), Caroline Williams (Dix minutes avant minuit) et Brandon Scott Jones (N’est-ce pas romantique).

Renfield devrait débarquer dans les salles le 14 avril 2023.