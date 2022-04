Nicolas Cage parle d’un possible retour en tant que Ghost Rider

Avec la nouvelle tendance du »Spider-Man : Pas de retour à la maison » Pour ramener les acteurs dans leurs rôles précédents, de nombreux fans se sont demandé si certains des acteurs vus dans les précédents films Marvel reviendraient un jour dans l’univers cinématographique. Compte tenu de cela, Nicolas Cage Il a récemment expliqué ce qui le ferait revenir en tant que Ghost Rider, un rôle qu’il a joué dans le film de 2007.

Lors d’une session Ask Me Anything sur la page Reddit, Cage a répondu à un utilisateur pour savoir s’il reprendrait son rôle de Johnny Blaze si Marvel Studios le lui demandait. « J’aurais vraiment besoin de voir ce qu’ils avaient en tête avant de répondre à ça, » répondit Cage. L’acteur n’a répondu à aucune autre question lui demandant d’expliquer ce qu’il aimerait dans le rôle.

Ce n’est pas la première fois que Cage exprime ouvertement ses réflexions sur Ghost Rider, et il a déjà noté à quel point il trouve Johnny Blaze fascinant. « Je veux dire, c’est un personnage compliqué », a déclaré Cage. « C’est comme, comment racontez-vous son histoire dans le contexte de cet univers? Parce que c’est un personnage très philosophique. Je pense que cela le rend spécial par rapport aux autres super-héros. »

Malgré son amour pour le personnage, Cage a admis que de mauvaises critiques du film « Ghost Rider » et de sa suite l’ont éloigné des superproductions hollywoodiennes pendant un certain temps. « J’ai eu des films comme ‘The Sorcerer’s Apprentice’, ‘Ghost Rider’ et ‘Drive Angry’, trois productions d’affilée qui n’ont pas marché », a déclaré Cage. « Il y a eu cette marginalisation qui s’est produite alors que j’étais aussi plus intéressé par la philosophie et la méditation. Donc, ces deux choses se sont produites en même temps. »

Alors que Cage pourrait être prêt à reprendre son rôle de « motard en feu », il a pris le temps de préciser qu’il n’a pas de camée dans le prochain épisode de Marvel « Docteur Strante dans le multivers de la folie ». Cependant, bien qu’il n’apparaisse pas dans le film, il a admis que ce serait amusant de faire une apparition et qu’il aimerait travailler avec Benedict Cumberbatch.

L’avenir potentiel de Cage dans le MCU restant inconnu, les fans ont commencé à chercher un acteur différent qui pourrait prendre les rênes du Ghost Rider. Beaucoup ont suggéré Norman Reedus de »The Walking Dead », acteur qui joue Darryl, assurant qu’il serait un grand Johnny Blaze, une possibilité qui a même attiré l’attention de l’acteur lui-même.