Nicolas Cage parle de l’intrigue de la prochaine suite Face/Off

L’acteur Nicolas Cagequi a joué dans le film d’action »face à face » sorti en 1997, vient de révéler que la suite de l’histoire se concentrera sur les enfants de son personnage et le personnage de John Travolta.

Dans une interview, Cage a déclaré que l’intrigue de » Face/Off 2 » se concentrera sur les descendants de Castor Troy et Sean Archer, qui ont grandi destinés à se faire face, tout comme leurs parents.

« Je pense que ‘Face/Off’ est une suite qui se prête à beaucoup de rebondissements », a déclaré Cage. « C’est presque comme si vous preniez en compte l’idée que Castor et Sean aient des enfants et que ces enfants grandissent, et puis ce n’est pas seulement nous deux, John Travolta et moi, c’est nous quatre qui jouons au ping-pong et allons à différents niveaux, et cela devient encore plus complexe ».

Réalisé par John Woo, le premier opus de »Face/Off » est sorti en 1997 par Paramount Pictures, voyant Travolta dans le rôle de l’agent du FBI Sean Archer poursuivant l’assassin de son fils, Castor Troy, interprété par Cage. Le film a été un succès au box-office, rapportant un total de 245 millions de dollars dans le monde, étant considéré comme l’une des meilleures œuvres de Woo.

Paramount a annoncé un remake de » Face / Off » en 2019, mais les plans ont ensuite été abandonnés pour se concentrer sur une suite directe du film de 1997. Adam Wingard dirigera la suite, le personnage de Cage ayant beaucoup à voir avec cela à voir avec l’histoire de »Face/Off 2 ».

« Il passe juste un bon moment », a déclaré Wingard à propos du retour de Cage dans la suite. « Il y a quelques années, le studio aurait peut-être voulu un jeune acteur chaud et prometteur ou quelque chose comme ça. Maintenant, Nicolas Cage est à nouveau l’un des acteurs les plus chauds d’Hollywood. »

Cage a connu une résurgence majeure de sa carrière ces dernières années, jouant dans des films acclamés tels que « Pig », sorti en 2021, et la comédie d’action de 2022 « Le poids insupportable d’un talent massif ».

Il n’y a pas encore de date de sortie pour »Face/Off 2 ».