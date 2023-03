Nicolas Cage n’est pas intéressé à participer à l’univers cinématographique Marvel

L’acteur Nicolas Cage a récemment révélé la raison pour laquelle il pense qu’il n’a pas besoin de faire partie du vaste univers cinématographique Marvel. Lorsqu’on lui a demandé dans une interview s’il prévoyait de travailler avec Marvel, l’acteur a répondu en plaisantant : « Je n’ai pas besoin d’être dans le MCU, je suis Nic Cage. »

Malgré son indifférence, il a assuré qu’il n’avait rien contre la franchise. Parlant de l’état actuel des films de super-héros, avec de nombreux téléspectateurs affirmant que le genre est « en train de mourir », Cage reste optimiste sur le fait que les films de super-héros peuvent continuer à exister.

Les productions Marvel ne sont pas les seules pour lesquelles Cage s’est montré désintéressé, puisqu’il a précédemment déclaré qu’il s’était réservé des rôles au sein de franchises importantes telles que »Matrix » et »Le Seigneur des Anneaux ». « Tout d’abord… il n’y a pas une version de Nic Cage qui ne veut pas vraiment passer du temps avec ses enfants », a déclaré l’acteur lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait refusé ses rôles dans ces deux séries.

Lors du tournage de la trilogie »Le Seigneur des Anneaux », l’acteur devait tourner en Nouvelle-Zélande pendant trois ans, tandis que la trilogie »Matrix » aurait ses enregistrements en Australie. Cage a décidé de mettre ces projets de côté pour être à la maison avec son fils.

On a également demandé à Cage s’il aimerait un rôle dans « Star Wars », une autre des plus grandes franchises de tous les temps. Bien qu’elle ait joué aux côtés de la star de « The Mandalorian » Pedro Pascal dans « The Unbearable Weight of Massive Talent » en 2022, elle a admis que la franchise créée par George Lucas n’était pas sur son radar.

Malgré tout, Cage a exprimé son intérêt à participer à une autre série de films de science-fiction. « Je suis un homme Trekkie », a déclaré Cage. « J’aime le politique et le sociologique… Pour moi, ce que je pense être la science-fiction… et ‘Star Trek’ a vraiment adopté cela. Ils sont entrés dans des choses sérieuses. »

Nicolas Cage participera ensuite en tant que comte Dracula à »Renfield », un film qui sortira en salles le 14 avril.