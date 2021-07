Nicolas Cage ne jouera pas Joe Exotic, le projet Tiger King d’Amazon est mort

Mauvaise nouvelle à tous les chats et chatons cool, car Nicolas Cage ne jouera plus Joe Exotic dans un Roi Tigre dramatisation pour Amazon. Alors que l’acteur est sans aucun doute parfait pour le rôle, il a maintenant révélé qu’il n’était plus programmé pour jouer le rôle, ce qui, selon lui, a maintenant été mis de côté par le studio, ce qu’il attribue à ce rôle. Roi Tigre étant maintenant de vieilles nouvelles.

« Nous devrions effacer le record. J’ai lu deux excellents scripts, que je pensais être excellents, mais je pense qu’Amazon a finalement estimé que c’était du matériel qui était devenu un temps passé parce qu’il a fallu tellement de temps pour qu’il se réunisse. Ils se sont sentis à un moment donné. que c’était un éclair dans une bouteille, mais ce point s’est depuis estompé dans le lointain et ce n’est plus d’actualité. »

Cela décevra à coup sûr les fans de l’acteur et du Roi Tigre histoire, avec l’idée de Cage muleting comme l’excentrique de la vie réelle Joe Exotique semblant être un match fait dans le paradis du cinéma. Malheureusement, ce n’était pas censé l’être, et avec le projet maintenant mort chez Amazon, des sources ont affirmé que le projet, produit par Imagine et CBS Studios, et inspiré par la série docu Netflix Tiger King : meurtre, chaos et folie, peuvent être achetés dans d’autres points de vente.

Netflix remporte un vif succès Tiger King : meurtre, folie et chaos plonge dans le monde plus étrange que la fiction des propriétaires de gros chats, en se concentrant sur Joe Exotic, un polygame armé et chanteur country-western qui préside un zoo en bordure de route en Oklahoma. Charismatique mais malavisé, Joe et une incroyable distribution de personnages, dont des barons de la drogue, des escrocs et des chefs de culte, partagent tous une passion pour les grands félins, ainsi que le statut et l’attention que leurs dangereuses ménageries recueillent. Mais les choses prennent une tournure sombre lorsque Carole Baskin, militante pour les animaux et propriétaire d’un sanctuaire de gros chats, menace de les mettre en faillite, attisant une rivalité qui mène finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre pour compte, et révèle un conte tordu où la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est son propriétaire.

Mis à part le maintenant annulé Nicolas Cage version du projet, Peacock va toujours de l’avant avec sa prise, qui est actuellement intitulée Joe Exotique. Mettant en vedette SNL la favorite Kate McKinnon, qui incarnera Carole Baskin, et LUMINEUX John Cameron Mitchell, qui incarnera Joe Exotic, la série se concentrera spécifiquement sur Baskin alors qu’elle « apprend que son ennemi juré Joseph ‘Joe Exotic’ Maldonado-Passage élève et utilise ses grands félins à des fins lucratives. Elle décide de fermer son entreprise , incitant à une rivalité qui s’intensifie rapidement. Mais Carole a son propre passé mouvementé et quand les griffes sortiront, Joe ne reculera devant rien pour exposer ce qu’il considère comme son hypocrisie. Les résultats s’avèrent dangereux. «

Alors qu’il n’entrera plus dans le monde fou et mélangé du Tiger King, Cage a plusieurs projets tout aussi intrigants à l’horizon, l’acteur recevant actuellement des critiques élogieuses pour sa performance centrale dans le prochain thriller Pig. Cage joue le rôle d’un butineur de truffes qui ne reculera devant rien pour découvrir qui a volé son cochon truffier bien-aimé. Cochon devrait sortir le 16 juillet 2021 par Neon. Cela nous vient de Variety.

Sujets : Tiger King, Amazon Prime, Joe Exotic : Tigres, mensonges et dissimulation