Nicolas Cage n’a pas entendu un mot sur Face/Off 2 mais trouve l’idée « excitante »

Beaucoup de gens se demandent si Nicolas Cage sera impliqué dans la suite à venir Face/Arrêt 2, et il s’avère que l’acteur lui-même est tout aussi curieux. L’année dernière, il a été signalé qu’un film de suivi du film d’action de 1997 mettant en vedette Cage et John Travolta était en développement. Le barreur original John Woo ne reviendrait pas en tant qu’Adam Wingard (Godzilla contre Kong) avait signé pour diriger le long métrage pour Paramount. Il a depuis clarifié ses intentions de faire un suite et non un redémarrage pour développer l’histoire racontée pour la première fois en 1997.

Dans l’état actuel des choses, Cage affirme que personne ne l’a réellement contacté pour parler du film. Cela pourrait être dû au fait que l’histoire est encore en cours de finalisation, bien que vous deviez penser que les cinéastes s’assureraient que Cage est à bord avant de terminer le scénario afin qu’ils sachent s’ils doivent inclure son personnage, Castor Troy. En tout cas, Cage n’a pas beaucoup d’informations à fournir sur Face/Arrêt 2 interrogé à ce sujet par The Hollywood Reporter. Il admet trouver l’idée « excitante », mais semble inquiet à l’idée d’aller de l’avant sans l’implication de Woo. Une chose sur laquelle il est d’accord avec Wingard est que le film devrait être une suite et non un remake.

« Je n’en ai pas entendu parler. Si souvent, ces choses que nous lisons ne sont que des conjectures sans aucune base ni fondement. Je ressens la même chose à propos de Trésor national 3. Cela fait 14 ans. Il n’y a pas là, là. Alors, est-ce amusant d’y penser? Sûr. Voudrais [Face/Off 2] être un film passionnant à faire? Oh putain, oui. Mais John Woo était une voix si énorme dans ce film. Ce ne pouvait pas être un remake. Je pense que ces cinéastes ont même dit la même chose – que quelque chose comme ça devrait être une suite. »

Il est sous-entendu que Castor Troy est mort à la fin de Face/Off, il est donc toujours possible que Wingard aille dans une autre direction avec la suite. Se pourrait-il que deux nouveaux personnages ou plus voient leurs visages échangés avec les personnages du film précédent désignés uniquement par leur nom? Si Castor est mort, Sean Archer de John Travolta fera-t-il toujours une apparition sans Cage ? Ou le plan est-il d’impliquer à la fois Cage et Travolta, mais ils n’ont tout simplement pas encore été approchés? Pour le moment, nous ne pouvons que spéculer, mais espérons que Cage recevra bientôt un appel.

Face/Off a été réalisé par John Woo et écrit par Mike Werb et Michael Colleary. Il met en vedette John Travolta en tant qu’agent du FBI dont l’identité est prise par le psychopathe homicide Castor Troy (Cage) après que leurs visages ont été échangés chirurgicalement. Malgré la prémisse bizarre, le film a été un énorme succès et est toujours regardé avec tendresse aujourd’hui par beaucoup comme l’un des meilleurs films d’action des années 1990. Il n’a jamais eu de suite, ce qui est inhabituel pour la plupart des films à succès, mais grâce à Adam Wingard, nous pourrions voir quelqu’un d’autre porter à nouveau le visage de Castor Troy.









