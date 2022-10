Nicolas Cage n’a jamais été payé pour son rôle dans Leaving Las Vegas

Bien qu’il s’agisse de l’un de ses plus grands rôles au cours de sa carrière, l’acteur Nicolas Cage il n’a jamais été payé pour son travail sur »Quitter Las Vegas » (Au revoir à Vegas). Le film qui a garanti à Cage un Oscar du meilleur acteur ne lui a jamais versé les 100 000 € qui lui avaient été promis pour sa performance dans la production.

Selon le réalisateur du film, Mike Figgis, ni lui ni Cage n’ont reçu de paiement pour leur participation. « Le producteur Photos de Lumière a déclaré que le film n’avait jamais fait de profit », a expliqué Figgis dans un podcast, déclarant que le film coûtait 4 millions de dollars à produire et rapportait 32 millions de dollars, ce qui en faisait un succès retentissant au box-office.

« Peu importe. Je veux dire, ma carrière a redémarré, et le prochain film que j’ai fait, ils m’ont très bien payé. Et en un an, Nic gagnait 20 millions de dollars par film, donc c’était plutôt bien », a poursuivi Figgis.

Le film »Leaving Las Vegas » suit Ben Sanderson (Nicolas Cage), un scénariste qui déménage à Las Vegas pour se saouler après avoir perdu son emploi. Pendant son passage dans « Sin City », Sanderson rencontre Sera, une travailleuse du sexe jouée par l’actrice Elisabeth Shueles deux tombant toujours amoureux malgré leurs conditions difficiles.

Sorti en 1995, le film a été un succès total au box-office et a reçu d’excellentes critiques, remportant quatre nominations aux 68e Oscars, dont Meilleur réalisateur et Meilleur scénario adapté pour Figgis, Meilleur acteur pour Cage et Meilleure actrice pour Shue. Cage a été le seul à remporter l’Oscar.

Même sans avoir reçu de paiement pour sa performance, »Leaving Las Vegas » a été un grand coup de pouce pour la carrière de Cage, étant une véritable star de cinéma et participant à de grands succès tels que »The Rock », »Con Air » et » Face/Off ». En 2003, l’acteur a remporté son deuxième Oscar du meilleur acteur pour le film »Adaptation », basé sur l’histoire du scénariste charlie kaufman.

Depuis lors, Cage a été reconnu pour son dévouement dans ses performances, étant reconnu et l’acteur préféré de nombreux acteurs. Récemment, l’acteur a relancé sa carrière d’acteur avec des succès comme « Pig » de 2021 et « Le poids insupportable d’un talent massif », où il joue une version exagérée de lui-même.

Le prochain projet de Nicolas Cage sera le vampire emblématique Dracula dans »Renfield », un film de Images universelles qui sortira le 14 avril 2023.