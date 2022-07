Nicolas Cage jouera le détective dragon buveur de vodka dans Highfire pour Paramount +

Nicolas Cage suivra son apparition extrêmement réussie dans Le poids insupportable du talent massif chez Paramount +, avec son rôle de voix en tant que chef de file de Grand feuune adaptation du roman d’Eoin Colfer décrit comme Vrai détective se rencontre Le dragon de Pete. Initialement prévu comme une série télévisée Amazon Prime, Date limite a rapporté que le projet a maintenant déménagé et est plutôt en préparation chez Paramount pour être présenté en exclusivité sur leur plateforme de streaming.

En développement depuis 2020, la pandémie de Covid a clairement été l’une des raisons pour lesquelles la série sur un buveur de vodka, Danse éclair-le détective de dragon aimant est au point mort depuis si longtemps. Pendant ce temps, il semble qu’Amazon ait décidé que ses priorités étaient ailleurs et Paramount n’a pas tardé à s’emparer de la série. Cage sera le producteur exécutif de l’émission, avec Davey Holmes, qui était responsable d’Epix’s Obtenez Shorty Série télévisée et s’adapte Grand feu pour la télé.

Le synopsis du roman de Colfer, qui fournira l’histoire principale de la série, se lit comme suit : « Il était une fois, les dragons régnaient sur la terre et Lord Highfire régnait sur les dragons depuis son aire. Mais ce n’est pas une fois, c’est maintenant, et maintenant toutes les règles de Lord Highfire sont sa cabane dans Honey Island Swamp en Louisiane. Highfire est devenu un vieux « Vern » et, le jour, il se cache parmi les alligators, regarde la télévision par câble et boit des quantités obscènes de vodka pour passer le temps. Ce n’est pas vraiment une vie, mais il est vivant pour la vivre, et Vern est prêt à faire tout ce qu’il faut – même si c’est violent – pour préserver sa propre peau. Lorsque le monde de Vern entre en collision avec un adolescent humain nommé Squib, qui se retrouve mêlé à des ennuis alors qu’il vend de l’alcool pour la foule locale, leur lutte mutuelle pour la survie s’emmêle dans la plus improbable des amitiés.





Nicolas Cage est au milieu d’une Renaissance

Porte des Lions

Après avoir passé près d’une décennie à réaliser principalement des longs métrages directement sur vidéo, la carrière de Cage a récemment pris un énorme tournant. Alors qu’il devait jouer le rôle de Joe Exotic dans un Roi tigre basée sur une série qui ne s’est jamais produite, Cage a récemment été acclamé par la critique pour sa performance dans l’année dernière Cochonet pour jouer une version fictive de lui-même dans Le poids insupportable du talent massif.

Cage a récemment tourné pour son rôle de Dracula dans le dernier film dérivé d’Universal Monsters, Renfield. Cage jouera le rôle du vampire le plus célèbre aux côtés de Nicholas Hoult, qui jouera le rôle-titre dans la version sombre et comique de l’homme qui devient le bras droit de Dracula. Ce film devrait sortir l’année prochaine.





En plus de son rôle de voix dans Grand feuCage a un certain nombre d’autres projets en cours, y compris L’ancienne façon et Traversée du boucher. Avec la possibilité d’un troisième Trésor national Le film circule toujours comme une rumeur constante, il semble que les fans de Cage aient beaucoup à attendre dans les années à venir alors que l’acteur profite de sa nouvelle vague de popularité.