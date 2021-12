Nicolas Cage incarnera Dracula dans un nouveau projet Universal

in

Nicolas Cage Il a fait une belle carrière dans l’industrie hollywoodienne et est l’un des noms propres les plus reconnus parmi les acteurs de sa génération. Cependant, il est souvent mentionné que leurs projets sont parfois des choix. « Tort », quelque chose qui fait de lui un acteur que vous pouvez « La haine ou l’amour ». Cette caractéristique est-elle vraie ? Des hauts et des bas peuvent être vécus par n’importe qui, mais Nic Cage n’est pas pardonné.

Cette dernière fois, l’interprète s’est fait une place en tant que protagoniste de films d’horreur. Quelques exemples? Willy’s Wonderland, Prisonniers du pays fantôme, Mandy et Couleur hors de l’espace. Pendant ce temps, 2021 est une grande année pour Nic. Parce que? Sa performance sur la bande Cochon a été célébré par la critique et peut être vu sur la plate-forme Hulu.

Nicolas Cage sera le vampire le plus célèbre de l’histoire

Ainsi, le neveu de Francis Ford Coppola vous aurez un point de rencontre avec votre oncle directeur. Le cinéaste a réalisé l’adaptation la plus fidèle du classique de Bram Stoker dans le passé : Dracula. Désormais, son neveu incarnera ce même personnage dans un projet de Images universelles qui est centré sur le fidèle serviteur du vampire :Reinfeld!

Nicolas Hoult vous serez la star de ce film d’horreur et donnerez vie au détenu de l’asile d’aliénés Jean seward. Plusieurs fois, vous pouviez voir Reinfeld tournoyer dans sa cellule en mangeant des insectes pour absorber leur énergie vitale et ainsi atteindre l’immortalité que son maître, lui-même Comte Dracula, il a promis. Nous ne savons pas combien de cette version arrivera au film de Images universelles.

Ce ne sera pas la première fois que Cage et Hoult travaillent ensemble. Ils ont déjà partagé une affiche dans le souvenir L’homme de la météo à partir de 2005 où ils agissent en tant que père et fils. Reinfeld Il est réalisé par Chris McKay avec un livre de Ryan Ridley. Le producteur du film est Robert Kirkman, qui était le créateur du concept original du film. Il n’y a pas encore de date de sortie pour ce projet.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pourrez ensuite nous donner un abonnement pour rester au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂