Nicolas Cage incarnera Dracula dans le spin-off « Renfield »

Nicolas Cage nous a émerveillés (et déconcertés) avec ses performances dans divers rôles au cinéma, bénéficiant d’un deuxième répit dans sa carrière avec le cinéma indépendant. L’un de ses nouveaux projets voit l’acteur aux multiples facettes dans l’un des rôles les plus importants de la culture populaire : Dracula.

Selon The Hollywood Reporter, Cage incarnera le célèbre personnage créé par Bram Stoker dans le film « Renfield », un film produit par Universal Pictures dans lequel le réalisateur Adam McKay (The LEGO Batman Movie) présentera Nicholas Hoult comme personnage principal du film. bande de film, fidèle serviteur de Dracula dans le roman original.

Dans le roman de Bram Stoker (et la plupart de ses adaptations sérieuses), RM Renfield est dépeint comme le patient dans un établissement psychiatrique qui souffre de fortes illusions sur l’immortalité. Cependant, il est un fidèle sujet de Dracula, qui l’aide à réaliser ses plans à travers l’histoire.

Ce nouveau film présente un scénario de Ryan Ridley, l’un des scénaristes vedettes de la comédie animée « Rick et Morty », basée sur une idée originale présentée par Robert Kirkman aux studios Universal. Kirkman, connu pour son travail sur les séries de bandes dessinées « The Walking Dead » et « Invincible » (ainsi que l’adaptation animée de cette dernière) produira le film avec McKay.

Selon une conférence que Kirkman a partagée avec le podcast « Fatman Beyond » de Kevin Smith, le film présentera l’histoire de Renfield en tant que serviteur de Dracula et à quel point ce travail s’avère horrible, on estime donc que cette production sera racontée sur le ton. comédie, qui comportera de fortes doses de violence, selon le producteur.

« Rendfield » serait le retour de Nicolas Cage au cinéma commercial après son apparition révolutionnaire dans « Pig » et le très attendu semi-biopic d’action « Le poids insupportable du talent massif ». Récemment, l’acteur a déclaré que quel que soit son âge, il n’envisageait pas d’abandonner le métier d’acteur.