Nicolas Cage fait allusion à d’éventuels détails de l’intrigue Face / Off 2

Cela fait près de 25 ans que le classique culte Face/Off a époustouflé le public avec son intrigue folle et ses performances encore plus folles de John Travolta et Nicolas Cage. L’intrigue concerne un agent du FBI, joué par Travolta, traquant un terroriste, joué par Cage. Puis, à travers une série d’événements fous, les deux subissent une greffe de visage, Travolta jouant plus tard le personnage de Cage et vice-versa. Une suite est en développement, et Cage a récemment donné un indice sur ce à quoi pourrait ressembler l’intrigue dans une interview avec Collider :





« Je pense que Face/Off est une suite qui se prête à beaucoup de rebondissements et d’imprévisibilité. C’est presque comme si vous preniez en compte l’idée d’une progéniture et que Castor et Sean avaient des enfants et que ces enfants grandissent, alors ça devient comme trois – d’échecs dimensionnels, et puis ce n’est pas seulement les deux, John Travolta et moi-même, c’est quatre d’entre nous qui jouent au ping-pong et allons à différents niveaux, et cela devient encore plus complexe. Je pense qu’il y a beaucoup de terrain fertile là-bas. J’avais peut-être une réunion dans un bureau, mais je n’ai rien entendu depuis, donc je ne sais pas. »

Il semble que la suite pourrait impliquer des enfants des personnages principaux subissant également des greffes de visage, rendant encore plus complexe une prémisse déjà compliquée. Cependant, aucun membre de la distribution à part Cage et Travolta n’a été révélé, il ne s’agit donc que d’une conjecture quant à savoir qui pourraient être les acteurs jouant leurs enfants.

Godzilla contre Kong Director travaille sur Face/Off 2

Face/Arrêt 2 n’aura pas le réalisateur original, John Woo, de retour, mais Cage approuve chaleureusement le nouveau réalisateur, Adam Wingard :

« Il est génial, et je pense que nous partageons des goûts similaires. Nous avons des sensibilités similaires. J’ai aimé tout ce qu’il a fait avec Godzilla contre Kong et je pense qu’il est intelligent. Il a du respect pour le cinéma et diverses iconographies. Je pense que, ce serait génial. »

Wingard a parlé de Face/Arrêt 2 plus tôt, disant que l’écriture du scénario est un « défi » car il veut que la suite soit à la hauteur de l’original. Ce sera une « suite absolue » des événements du premier film, pas simplement un redémarrage ou un remake. Ce n’est pas la première fois que Paramount Pictures réveille l’un de ses anciens films pour une suite, après avoir sorti Top Gun : Maverick plus de trente ans après l’original pour des critiques élogieuses et un énorme succès au box-office.

La suite de Face/Off est encore en début de développement et n’a pas de titre officiel ni de date de sortie. Cependant, il mettra en vedette Nicolas Cage et John Travolta, avec Adam Wingard prêt à diriger. Le film original est sorti en 1997 et a été réalisé par John Woo.