Nicolas Cage explorera l’origine de l’impolitesse dans une nouvelle série Netflix

A été partagé première bande-annonce d’un nouveau série de comédie de Netflix titré, ‘Histoire des jurons’, qui mettra en vedette Nicolas Cage.

La nouvelle série sera composée de six épisodes, chacun dédié à découvrir l’histoire derrière certains des jurons les plus courants.







Le synopsis officiel de la série révèle: « La leçon d’histoire dont vous ne saviez pas avoir besoin, ‘Histoire des jurons’, Présenté par Nicolas Cageest une série bruyante et profondément profane qui explore les origines, l’usage populaire, la science et l’impact culturel de l’impolitesse. «

« Grâce à des entretiens avec des experts en étymologie, des historiens et des artistes, la série de six épisodes sera lancée sur les origines de, F ** K, Sh * t, B * tch, D ** k, Pu ** et Damm » ».

9 décembre 2020





‘Histoire des jurons’ de Nicolas Cage sera disponible dans Netflix du prochain 5 janvier du 2021.