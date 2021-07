Nicolas Cage explique pourquoi il craint le cinéma hollywoodien

À ce stade, il est très difficile pour tout cinéphile constant, quel que soit le genre ou l’échelle de sa production, de ne pas connaître le nom de Nicolas Cage, peut-être l’un des acteurs avec l’une des carrières les plus étranges et les plus fascinantes qui ait jamais été présenté dans l’histoire moderne du cinéma.

Après avoir été l’un des acteurs les mieux payés de tout Hollywood, malgré ses choix de rôles inégaux et parfois discutables, Nicolas Cage est devenu ces dernières années l’un des acteurs les plus en vue du cinéma indépendant, où il semble avoir trouvé son nouveau terrain. d’action.

Vous pourriez aussi être intéressé par: James Gunn explique pourquoi Joker n’apparaît pas dans « The Suicide Squad »

Le film le plus récent de Cage, « Pig », est une production modeste réalisée par Michael Sarnoski, qui l’a co-écrit avec Vanessa Block. Il raconte l’histoire de Rob, un chasseur de truffes qui vit au fond de la forêt de l’Oregon avec son cochon renifleur. Lorsque l’animal est volé par des agresseurs inconnus, cet homme doit retourner à Portland et affronter son passé s’il souhaite reconquérir son précieux compagnon.

Aussi étrange que puisse être la prémisse de ce film, il semble avoir captivé le public et la critique, qui dans les dernières semaines après sa sortie ont fait de réels éloges pour le travail de Nicolas Cage, qui a conquis le cœur des fans de cinéma indépendant avec des films comme « Color Out of Space » ou « Mandy »

Dans une récente conversation avec Variety, Nicolas Cage a partagé quelques mots sur son départ de l’industrie cinématographique hollywoodienne, abordant la question de sa liberté retrouvée en tant qu’acteur, ainsi que l’énorme pression qui accompagne la réalisation de films à gros budget, reconnaissant que sa situation est très similaire à celle de son personnage dans « Cochon ».

Quant à moi, je ne sais pas si je veux y retourner. Je ne sais pas si je veux faire un autre film Disney. Ce serait terrifiant. C’est un environnement très différent. Il y a beaucoup de peur là-bas.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Henry Cavill jouera dans une comédie romantique

Cage assure que lorsqu’il travaillait avec Jerry Bruckheimer (producteur de ‘National Treasure’), malgré les moments amusants, il y avait une grande pression dans le tournage dans lequel ils ne faisaient que pointer la caméra sur lui et lui demander de dire les lignes qu’ils avaient écrites il y a quelques instants. « Dans les films indépendants, vous avez plus de liberté pour expérimenter et être fluide. Il y a moins de pression et il y a plus d’oxygène dans la pièce », a-t-il commenté.

Actuellement, Nicolas Cage prépare la future sortie de « Le poids insupportable du talent massif », un film dans lequel il interprétera une version fictive et très exagérée de lui-même, avec la participation de l’acteur chilien Pedro Pascal.