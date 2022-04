Nicolas Cage est prêt à jouer une variante de Superman dans le DCEU

Peut-être pourrions-nous voir Nicolas Cage en spandex bleu après tout. Dans les années 1990, l’acteur avait dirigé un effort pour faire une nouvelle action en direct Superman film dans lequel il jouerait le rôle de l’homme d’acier. À un moment donné, Tim Burton a été amené sur le projet pour servir de réalisateur, suite à son travail acclamé sur l’original Homme chauve-souris film et sa suite, Le retour de Batman. Cage était allé jusqu’à faire des tests d’écran dans le rôle avant que le film ne soit annulé avant que le tournage ne puisse réellement commencer.

La disparition de Superman vit, comme on devait l’appeler, semblait sonner le glas des chances de Cage de jouer le personnage. D’autres acteurs comme Brandon Routh et Henry Cavill sont depuis venus jouer leur propre rôle Superman films, faisant des rêves Kal-El de Cage un lointain souvenir. Dans une nouvelle interview avec Rolling Stone, Cage revient sur le film, clarifiant d’abord les rumeurs selon lesquelles c’est Burton qui l’a approché pour jouer dans le film. L’acteur précise que le film était le sien vision, et qu’il avait en fait cherché Burton comme réalisateur du film.

« Je dois faire attention à ce que je dis à propos de ce genre de choses. Qu’y a-t-il dans les bandes dessinées qui [everything] va juste partout de façon exponentielle en une fraction de seconde ? Ce que je veux dire, c’est que Tim Burton ne m’a pas choisi. je Jetez Tim Burton. Ils voulaient [Die Hard 2/Cliffhanger director] Renny Harlin, et c’est un gars sympa et parfaitement capable. Mais pour moi, la vision que j’avais de Kal-El était plutôt un univers de présentation à la Tim Burton. »

De nos jours, l’introduction du multivers de DC dans Le flash permet aux variantes de Superman d’apparaître dans le DCEU, malgré la présence d’Henry Cavill en tant que Clark Kent dans ce monde. Beaucoup de fans avaient aimé croire que le Superman de Cage aurait existé dans le même monde que celui de Burton Homme chauve-souris films, étant donné qu’il avait le même réalisateur. Maintenant que Michael Keaton a repris son rôle de Batman dans le DCEU aux côtés de la variante de Ben Affleck, la porte est ouverte pour que Kal-El du Burtonverse rejoigne également la fête. Voici ce que Cage avait à dire lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que nous puissions enfin voir cela se produire.

« J’étais un grand fan de Attaques martiennes ! Le studio s’inquiétait Attaques martiennes ! Mais ils ont embauché Tim à ma demande, puis ils ont tout fermé. Cela a toujours été à la fois positif et négatif pour moi. C’est un point positif dans la mesure où cela a laissé le personnage, et ce que Tim et moi aurions pu faire, dans le domaine de l’imagination – qui est toujours plus puissante que concrète. Et un point négatif dans le sens où je pense que cela aurait été spécial. Y a-t-il une chance ? Qui sait. Je ne sais pas. [Laughs.] Pour répondre à ta question, je ne sais pas. »

Nicolas Cage ne dit pas non à jouer à Superman

Nicolas Cage ne peut pas donner de réponse définitive sur la possibilité de jouer à Superman. Cependant, il admet que ce serait « intéressant », montrant que l’idée l’a au moins intrigué. Peut-être pourrait-il également apporter les fameuses « araignées géantes » que le film était censé avoir avant d’être abandonné.

« Ce serait certainement intéressant. Ce serait certainement intéressant. J’aurais adoré voir ces araignées géantes dont ils parlaient, et j’ai vu certains des dessins de Tim. C’est un artiste tellement doué en termes de peinture. Ils étaient d’une beauté remarquable. »

Cage a finalement réussi à jouer Superman d’une certaine manière, alors qu’il exprime une version animée du super-héros DC dans le film de 2018 Les Teen Titans vont ! Au cinéma.





