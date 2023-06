Nicolas Cage est le passager de l’enfer dans Sympathy for the Devil Trailer

RLJE Films a publié la bande-annonce officielle de Sympathie pour le diable. Avec Nicolas Cage dans l’un de ses rôles les plus fous à ce jour, le film met en scène Renfield star en tant que maniaque délirant qui force un futur père (Joël Kinnaman, La brigade suicide) sous la menace d’une arme pour l’emmener en voiture. Il est clair que tant que dure cette chevauchée forcée, les choses empirent de plus en plus, et il ne semble pas que les choses vont très bien se terminer. Le film sortira en salles et dans les points de vente à la demande le 28 juillet 2023, et vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce ci-dessous.





Dans le film, Kinnaman joue David, un futur père en route pour l’hôpital avec sa femme en travail. Malheureusement, un homme mystérieux joué par Cage force son entrée et tenant David sous la menace d’une arme, il lui ordonne de commencer à conduire. Leur voyage comprend un arrêt dans un restaurant d’une petite ville où le mystérieux individu, qui semble très bien être le diable lui-même, force David à jouer à un jeu à enjeux élevés. David doit répondre correctement aux questions, sinon son ravisseur exécutera tout le monde dans le restaurant.

« Les fans peuvent s’attendre à une poussée d’adrénaline en voyant ces deux talents puissants s’affronter », a précédemment déclaré le producteur Allan Unger à propos des stars principales du film. « Cage est au sommet de son art et nous avons hâte que le public le voie. »

Le film a été réalisé par Yuval Adler (Bethléem, L’opérateur) et écrit par Luke Paradise. Cage produit aux côtés d’Alex Lebovici (Barbare), Allan Unger (Bandit) et Stuart Manashil (Morceaux de femme). Paradise a été producteur exécutif avec Christian Mercuri (Sorti du four), David Haring (L’ancienne façon), Marc Goldberg (Score final), David Sullivan (La montée des Krays), Tim Moore (pleurer macho), Jason Soto, Courtney Chen (Venez loin) et Waylen Lin (Bill et Ted font face à la musique).





Nic Cage libère son fou intérieur dans Sympathy for the Devil

RLJE Films

Cage a récemment joué un autre rôle majeur de méchant, alors qu’il dépeint le comte Dracula dans le film d’horreur-comédie Renfield. L’acteur polyvalent a également récemment été très apprécié pour son rôle dans le film à succès Cochon ainsi que pour jouer lui-même dans le film d’action-comédie extravagant Le poids insupportable du talent massif. Il a été récemment révélé que Cage arrive dans le jeu vidéo Mort au grand jourprêtant sa voix et son image au jeu qui permettra aux joueurs d’incarner la star hollywoodienne.

Quant à Kinnaman, l’acteur est apparu dans James Gunn’s La brigade suicide pour reprendre le rôle qu’il a joué pour la première fois dans l’original Escouade suicide film du réalisateur David Ayer. Plus récemment, il a joué dans la série Apple TV + Pour toute l’humanité, qui a une quatrième saison en préparation. Kinnaman est également apparu dans la série HBO En traitement et a récemment été choisi pour un rôle principal dans Face/Off le prochain thriller d’action du réalisateur John Woo Nuit silencieuse.

Sympathie pour le diable sortira en salles et à la demande le 28 juillet 2023, via RLJE Films.