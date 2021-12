Nicolas Cage est Dracula à Renfield

Juste au moment où vous pensez avoir vu Nicolas Cage jouer tous les personnages imaginables, il va se faire incarner Dracula. L’acteur vétéran a été engagé pour jouer le vampire emblématique dans Renfield, une nouvelle fonctionnalité en développement chez Universal Pictures avec Nicholas Hoult en tant que personnage principal, un homme qui sert d’homme de main du comte. Chris McKay (La guerre de demain) réalise le film en utilisant un scénario de Ryan Ridley (Rick et Morty) basé sur une histoire de Robert Kirkman (Les morts qui marchent).

Une comédie, Renfield est décrit comme une histoire d’aventure moderne basée principalement sur le personnage créé par Bram Stoker dans l’original Dracula roman publié en 1897. Il a été conçu comme un patient humain dans un asile psychiatrique qui croit que manger des créatures vivantes lui donnera leur force vitale, un trait que Dracula manipule pour amener Renfield à faire ce qu’il veut. Diverses représentations de Renfield ont été présentées dans différents Dracula adaptations, généralement comme un acolyte maladroit du vampire maléfique.

Les représentations de Renfield à l’écran remontent à près d’un siècle, Alexander Granach le jouant dans le film muet de 1922. Nosferatu. Il est également décrit de manière mémorable par Tom Waits dans les années 1992 Dracula de Bram Stoker, une adaptation du roman original qui mettait en vedette Gary Oldman dans le rôle du comte. Peter MacNicol a également joué une représentation plus humoristique de Renfield dans la comédie Dracula : mort et je l’aime face à Leslie Nielsen dans le rôle de Dracula. Plus récemment, Samuel Barnett a joué Renfield dans la série d’horreur Penny épouvantable.

Nicholas Hoult, qui joue le personnage dans le nouveau Renfield film, a été récemment vu dans le film de Taylor Sheridan Ceux qui veulent ma mort avec Angelina Jolie. Il est également connu pour son apparition en tant que Beast dans le X Men franchise avec ses autres rôles au cinéma, y ​​compris Le choc des Titans, Corps chauds, et Mad Max : Fury Road. Hoult devrait également apparaître dans la prochaine comédie noire de Mark Mylod Le menu aux côtés d’Anya Taylor-Joy et Ralph Fiennes.

C’est devenu une blague courante à Hollywood que Nicolas Cage ne puisse pas refuser un rôle, ce qui donne certains des personnages les plus étranges que l’on puisse imaginer voir de l’acteur. Ce casting en tant que Dracula dans Renfield est un autre choix intéressant qui se démarque tout de suite, mais quand on considère qu’il s’agit plus de comédie que d’horreur, cela ressemble vraiment à un choix parfait. Cage entre également dans ce rôle avec une certaine expérience dans le cinéma de vampires, ayant joué le rôle d’un homme qui croit il se transforme en vampire dans les années 1989 Baiser de vampire.

Même si certains de ses rôles sont un peu bizarres, ils peuvent s’avérer assez efficaces auprès des téléspectateurs. Nicolas Cage a récemment joué le rôle d’un trufficulteur à la recherche de son cochon de compagnie kidnappé dans Cochon, un film qui se classe comme le long métrage d’action en direct le mieux noté de la carrière de Cage. Ses fans sont également impatients de le voir dans Le poids insupportable des talents massifs dans lequel il joue une version fictive de lui-même, obligé de canaliser ses rôles de films d’action pour sauver sa famille d’un fan dangereux.

