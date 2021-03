Nicolas Cage épouse sa cinquième épouse, Riko Shibata, 26 ans, à Las Vegas

Nicolas Cage s’est marié pour la cinquième fois en épousant Riko Shibata lors d’une cérémonie dans un hôtel de Las Vegas.

La star de 57 ans de Le coeur qui est en Desert et Face / Off a épousé Shibata, 26 ans, lors d’une petite cérémonie à l’hôtel Wynn à laquelle ont assisté son fils et son ex-femme.

Le lauréat d’un Oscar a confirmé le mariage avec E! News, disant dans un communiqué: « C’est vrai et nous sommes très heureux. »

Le mariage a en fait eu lieu le 16 février, date choisie notamment parce que c’était l’anniversaire du défunt père de Cage, August Coppola.

La cérémonie a vu Shibata porter un kimono de mariage japonais élaboré, tandis que Cage a opté pour le costume de smoking plus traditionnel.

Crédit: The Wynn Hotel

Son représentant a déclaré à E!: « Ils ont échangé leurs vœux traditionnels catholiques et shintoïstes avec de la poésie de Walt Whitman et de Haiku saupoudrés. »

De toute évidence, ce n’est pas le premier rodéo de Cage lorsqu’il s’agit de se marier.

Il s’est marié pour la dernière fois en mars 2019 avec Erika Koike, bien que ce mariage n’ait duré que quatre jours.

Avant cela, il était marié à Alice Kim depuis 10 ans et les deux ont un fils ensemble – Kal-El – qui porte le vrai nom de Superman.

On pense que Kim et Kal-El étaient présents le 16 février.

Avant cela, il était également célèbre marié à Lisa Marie Presley pendant environ 100 jours et à Patricia Arquette avant elle.

Cage n'a pas pu proposer à Shibata en personne en raison de la pandémie de coronavirus et a fini par poser la question sur FaceTime.

S’exprimant dans l’émission de radio de son frère Mark Coppola, il a expliqué: «Elle a quitté New York et est retournée à Kyoto, au Japon, et je suis retournée au Nevada et je ne l’ai pas vue depuis six mois.

« Nous sommes vraiment heureux ensemble et nous sommes vraiment ravis de passer ce temps ensemble, alors j’ai finalement dit: ‘Ecoute, je veux t’épouser’, et nous nous sommes fiancés sur FaceTime. »

Ensuite, il lui a acheté une bague noire spéciale et l’a envoyée au Japon pour elle.

Crédit: The Wynn Hotel

Cage a poursuivi: «Sa couleur préférée est le noir, elle voulait donc l’or noir et le diamant noir.

« Je l’ai personnalisé et personnalisé et je le lui ai envoyé [by] FedEx. »

Comme toujours avec Nicolas Cage, c’est élaboré et un peu peu orthodoxe, mais toujours intéressant.

Shibata a 31 ans de moins que Cage et a même quatre ans de moins que son premier fils, Weston.