Nicolas Cage dit qu’il ne prendra « jamais » sa retraite d’acteur

Nicolas Cage a déclaré avec audace qu’il ne voulait jamais se retirer du métier d’acteur.

L’interprète légendaire nous éblouit sur grand et petit écran depuis 1981 et il semble qu’il ne ralentira pas de si tôt.

S’adressant à Entertainment Weekly, l’acteur a expliqué qu’il était le plus heureux lorsqu’il se concentrait sur un rôle et se préparait.

Il est donc logique de ne jamais prendre sa retraite pour s’assurer qu’il reste heureux pour le reste de ses jours.

« Cela ne peut pas arriver », a déclaré Cage lorsqu’on lui a posé des questions sur la retraite.

Crédit : Alamy

« Faire ce que je fais au cinéma a été comme un ange gardien pour moi, et j’en ai besoin. Je suis en meilleure santé quand je travaille, j’ai besoin d’un endroit positif pour exprimer mon expérience de vie, et le cinéma m’a donné cela.

« Donc, je ne prendrai jamais ma retraite. Où en sommes-nous maintenant, 117 films ?

« Ce qui est drôle, c’est que mon argument avec les gens qui disent: » Vous travaillez trop « , était » J’aime travailler, et c’est sain, je suis heureux quand je travaille, et au fait, des gars comme Cagney et Bogart, ils faisaient des centaines de films ».

Bien qu’il soit heureux de faire autant de films que son corps peut en supporter, il semble que son cerveau ne puisse pas supporter de les regarder quand ils ont terminé.

Cage réalise actuellement un film dans lequel il joue une « version hautement névrosée et anxiogène » de lui-même – mais il refuse de le regarder, bien qu’on lui dise que c’est un « bon film ».

Crédit : Alamy

Cage est à l’affiche aux côtés comme Pedro Pascal, Sharon Horgan, Tiffany Haddish et Neil Patrick Harris pour la comédie d’action intitulée Le poids insupportable du talent massif.

L’intrigue suit Cage alors qu’il accepte à contrecœur une invitation à assister à la fête d’anniversaire du super fan du milliardaire mexicain et baron de la drogue notoire Javi (Pascal), qui force Cage à recréer certains de ses personnages les plus emblématiques afin de sauver sa femme et sa fille kidnappées.

S’adressant à Collider, il a dit: « Je ne verrai jamais ce film.

« On m’a dit que c’était un bon film. Mon manager, Mike Nilon, qui est aussi producteur dessus, l’a regardé. Il était très content. On m’a dit que le public a adoré le film.

« Mais c’est juste trop d’un voyage fou pour moi d’aller dans une salle de cinéma et de me regarder jouer Tom de Gormican version de moi hautement névrosée et anxieuse. »