Nicolas Cage dit que Face/Off a « magnifiquement vieilli » après 25 ans

Après 25 ans, le thriller d’action de John Woo Face/Off tient encore le coup aux yeux d’au moins une de ses deux étoiles principales. Réalisé par Woo et écrit par Mike Werb et Michael Colleary, Face/Off est sorti en salles en 1997. Malgré sa prémisse bizarre, qui mettait en vedette un agent du FBI (John Travolta) et un cerveau criminel (Nicolas Cage) échangeant des visages (et des vies, par la suite), le film a été un énorme succès. En plus d’être largement acclamé, faisant du film l’un des films d’action les plus mémorables des années 90, il a également rapporté plus de 245 millions de dollars au box-office.

Beaucoup de films ne vieillissent pas très bien, même s’ils ont d’abord eu du succès. Si vous demandiez à Cage, Face/Off fait tout le contraire. A l’avant-première de son nouveau film Le poids insupportable du talent massif au festival du film South by Southwest (SXSW), l’acteur a déclaré à Insider qu’il avait en fait revisité Face/Off pour aider à préparer ce dernier film. Malgré le passage du temps, Cage a été impressionné par Face/Offen particulier par le travail de Woo avec sa co-star, John Travolta.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai regardé Face/Off encore une fois, ce qui m’a vraiment impressionné. Je pense que ce film a magnifiquement vieilli », a déclaré Cage, notant qu’il était « très impressionné » et « excité » par les contributions de Woo et Travolta.

Il est logique de savoir pourquoi Cage regarderait Face/Off en préparation pour Le poids insupportable du talent massif. Le film d’action-comédie met en vedette Cage dans le rôle de Nick Cage, une version fictive de lui-même qui doit canaliser ses différents personnages de films pour sauver sa famille. Cela inclut une scène faisant référence Face/Off, ce qui justifiait un autre visionnage du film. Cage a également regardé des films plus anciens tels que les années 1920 Le Cabinet du Dr Caligari pour l’inspiration sur ses techniques d’acteur.





Face/Off 2 se passe, mais Nicolas Cage sera-t-il impliqué ?







Il y a eu des rapports d’Adam Wingard (Godzilla contre Kong) prévoit de faire une suite à Face/Off. Le plan est que le film serve de véritable suite à l’histoire et ne se contente pas de redémarrer l’histoire avec de nouveaux personnages. C’est peut-être le cas, mais on ne sait pas si Nicolas Cage ou John Travolta reviendront réellement. Pour l’instant, Cage dit qu’il n’a toujours pas été approché au sujet d’une éventuelle apparition, bien qu’il admette que l’idée d’un nouveau Face/Off le film est passionnant, tant qu’il s’agit d’une suite et non d’un redémarrage.

« Je n’en ai pas entendu parler de peau ni de cheveux », a expliqué Cage. « Si souvent, ces choses que nous lisons ne sont que des conjectures sans aucune base ni fondement. Je ressens la même chose à propos de Trésor national 3. Cela fait 14 ans. Il n’y a pas là, là. Alors, est-ce amusant d’y penser? Sûr. Voudrais [Face/Off 2] être un film passionnant à faire? Oh putain, oui. Mais John Woo était une voix si énorme dans ce film. Ce ne pouvait pas être un remake. Je pense que ces cinéastes ont même dit la même chose – que quelque chose comme ça devrait être une suite. »





Il n’y a pas eu de mot sur quand Face/Arrêt 2 pourrait être libéré.





Daniel Radcliffe s’ouvre sur les rumeurs de casting « incroyablement flatteuses » de Wolverine

Lire la suite





A propos de l’auteur