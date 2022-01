Nicolas Cage défend son style d’acteur unique

Nicolas Cage est, disons, un unique acteur; il suffit de dire qu’il divise l’opinion.

Mais alors que certaines personnes ne sont pas tout à fait séduites par son style de réalisation extravagant, il s’en moque.

Parlant des critiques qu’il reçoit parfois, l’homme de 57 ans a déclaré qu’il aimait obtenir de grandes performances de ses personnages même si certaines personnes ne le comprenaient pas.

« Et j’étais aussi un grand partisan de la synchronicité des arts, et que ce que vous pouviez faire avec une forme d’art, vous pouviez le faire et un autre sens. Vous savez, en peinture, par exemple, vous pouvez devenir abstrait, vous pouvez devenir photoréaliste, vous pouvez devenir impressionniste, pourquoi ne pas essayer ça avec des performances cinématographiques ? »

Nicolas Cage a défendu son style d’acteur. Crédit : Alamy

En repensant à sa carrière, Cage a choisi des films tels que Face/Désactivé comme exemples de fois où il a pu essayer quelque chose de différent.

Il a déclaré: « J’expérimentais ce que j’aimerais appeler le Kabuki occidental ou un style de performance cinématographique plus baroque ou lyrique. Libérez-vous du naturalisme, pour ainsi dire, et exprimez une manière plus large de performance.

« Eh bien, quand ils me disent ça, je dis : ‘Dites-moi où est le sommet et je vous dirai si j’en ai fini ou non’. »

Mais si l’on en croit les critiques, le nouveau film de Cage Porc pourrait le voir revenir au sommet.

Réalisé par un cinéaste en devenir, Michael Sarnoski, le film voit Cage incarner Rob, un fourrageur de truffes reclus basé à Portland, dont le cochon fourrager bien-aimé disparaît.

Il entreprend de trouver les responsables du vol cruel, tout en explorant sa relation torturée avec son passé – ayant déjà été un chef renommé.

Son nouveau film Pig a reçu des critiques élogieuses. Crédit : Alamy

Félicitant le réalisateur d’avoir tenté sa chance avec lui, l’acteur a déclaré : « J’ai toujours su qu’il faudrait un jeune cinéaste qui reviendrait ou se souviendrait de certains films que j’avais faits et sache que je pourrais être bon pour son scénario et me redécouvrir.

« Et c’est pourquoi il n’est pas seulement Michael, c’est l’archange Michael. Cela ne se produirait pas s’il n’avait pas l’esprit ouvert pour dire : ‘Viens avec moi’. »

Depuis sa sortie, le film a reçu 97 % d’impressionnants sur Rotten Tomatoes.

Le consensus des critiques se lit comme suit : « Comme l’animal lui-même, Porc défie les foutaises des attentes avec une belle odyssée de perte et d’amour ancrée par la performance crue et touchante de Nicolas Cage. »

L’une de ces critiques, Emma Stefansky de Thrillist, a comparé le récit de vengeance de Rob à John Wick – un parallèle que beaucoup font.