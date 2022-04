Nicolas Cage de Renfield dit que le défunt père August Coppola a inspiré sa représentation de Dracula

L’acteur vétéran Nicolas Cage s’est inspiré de nombreux endroits pour son interprétation du comte Dracula dans Renfield, et parmi eux se trouve son défunt père, August Coppola. Le frère de Le parrain réalisateur Francis Ford Coppola , le père de Cage était un auteur et un défenseur de l’art, bien qu’il ait également passé du temps à travailler comme directeur de cinéma au August Coppola Theatre sur le campus de l’Université d’État de San Francisco qui porte son nom. Coppola est décédé en 2009 à l’âge de 75 ans.

Dans une nouvelle interview avec Module Post Cred, Cage a donné quelques détails sur son incarnation du vampire le plus connu de la culture pop. Cage admet que c’était un rôle effrayant à assumer, car cela a été fait tant de fois auparavant par différents acteurs, certains se débrouillant très bien et d’autres pas tellement. Pour sa part, Cage savait qu’il devait en quelque sorte livrer une version unique, mais il estimait toujours qu’il était important de prendre des morceaux de certains des autres acteurs notables de Dracula pour proposer sa version.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai pensé que je pouvais faire quelque chose avec mon propre enthousiasme à propos du livre de Bram Stoker, ainsi que de la performance de Christopher Lee dans les films Hammer, ainsi que de la performance de Langella, ainsi que de la performance d’Oldman, ainsi que de la performance de Lugosi. Je voulais embrasser éléments de chacun d’eux, mais aussi Orlok et Max Schreck ; je voulais y intégrer un peu de l’expressionnisme et du langage corporel allemands. »

Alors qu’il s’est inspiré d’autres acteurs célèbres de Dracula des années passées, le Renfield La star dit aussi que c’est son père en particulier qui a particulièrement inspiré cette performance, notamment avec sa façon de parler. Il y avait une certaine inflexion dans la voix de Coppola que Cage dit que son père avait intentionnellement, et parce que Coppola rappelait également à Cage Christopher Lee, c’était la source d’inspiration parfaite. Comme dit Cage :

« Globalement, je canalise mon père, August Coppola, qui avait un accent MidAtlantic, et il parlait toujours, ‘Tu sais, Nicolas, laisse-moi t’expliquer quelque chose, Nicolas.’ Et je n’ai jamais compris son accent. Je me disais : « Papa, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi tu parles comme ça ? » Il me dit : « Tu veux savoir pourquoi je parle comme ça, Nicolas ? Parce que j’ai pris la décision de parler avec distinction, d’accord ? Je suis prof de littérature, d’accord ? C’est comme ça que je parle ! » C’est assez incroyable pour moi à quel point il ressemble à Christopher Lee, c’est remarquable. Alors j’ai pensé, d’accord, papa ressemble à Christopher Lee. Papa a l’air d’être dans un film d’horreur de Hammer. Et j’ai fait papa dans Vampire’s Kiss, alors je ‘ Je vais le ramener de l’au-delà en tant que Dracula, combiné avec tous les autres éléments que j’ai mentionnés plus tôt. »

Renfield présentera une nouvelle version de Dracula





RLJE Films

Renfield est réalisé par Adam McKay (La guerre de demain) et écrit par Robert Kirkman (Les morts qui marchent) et Ryan Riley (Rick et Morty). Le film met en vedette Nicholas Hoult dans le rôle du titulaire Renfield, le bras droit de Dracula, ainsi que Ben Schwartz (Sonic l’hérisson) et Awkwafina (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Shohreh Aghdashloo et Bess Rous.

Renfield n’a pas encore de date de sortie officielle et le film est actuellement en production.





Sicario 3 : pourquoi Denis Villeneuve devrait revenir pour réaliser le film

Lire la suite





A propos de l’auteur