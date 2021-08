Nicolas Cage brandit un katana dans une affiche frappante pour les prisonniers de Ghostland

Nicolas Cage brandit un katana dans cette nouvelle affiche saisissante du prochain film d’action western néo-noir Prisonniers du pays fantôme. Situé au sommet d’un tas de samouraïs, de ninjas, de fantômes et, pour une raison quelconque, d’un mannequin, le film promet d’être une course folle, alors que Cage combat le surnaturel dans une quête de rédemption.

Régalez-vous des yeux sur cette … notre affiche pour PRISONNIERS OF THE GHOSTLAND ! #iamnotaprisonerpic.twitter.com/ZMhKUDDhBJ – Reza Sixo Safai (@rezawrecktion) 16 août 2021

L’affiche reflète parfaitement cette extravagance de mash-up de genre gonzo qui ravira à coup sûr les fans de films d’action, les fans d’horreur, les fans de Nic Cage, les fans de films B et vraiment les fans de cinéma de loin, comme Prisonniers du pays fantôme explose comme un classique instantané du grand écran. Parce que, franchement, comment pourrait-il en être moins ?

????????️ Imagens do novo filme do Nicolas Cage, ‘Prisonniers du pays fantôme’. Confirmer :

(partie 1) pic.twitter.com/vohzMULEF1 – Nerdcall (@Nerrdcall) 17 août 2021

Parallèlement à l’affiche, plusieurs nouvelles images du film ont également été publiées, nous donnant un aperçu du casting principal, notamment Nicolas Cage en tant que héros, Sofia Boutella en tant que Bernice, Nick Cassavetes en tant que Psycho et Bill Moseley en tant que gouverneur. Taquinant la combinaison d’une esthétique sombre et poussiéreuse avec une beauté éclairée au néon, Cage va clairement être mis à rude épreuve pour celui-ci. Et oui, c’est une image de Cage avec une épée pour bras.

Situé dans la ville frontière perfide de Samurai Town, Prisonniers du pays fantôme suit un braqueur de banque impitoyable nommé Hero, joué par Nicolas Cage, qui est sorti de prison par le riche seigneur de guerre The Governor, dont la petite-fille adoptive Bernice a disparu. Le gouverneur offre au prisonnier sa liberté en échange de la récupération du fugitif. Pour échapper au monde cauchemardesque, Hero doit briser la malédiction qui contrôle le mystérieux Ghostland. Attaché dans un costume de cuir qui s’autodétruira dans les trois jours, le bandit part à la recherche de la jeune femme et de son propre chemin vers la rédemption.

Réalisé par Sion Sono, d’après un scénario d’Aaron Hendry et Reza Sixo Safai, le film met en vedette Nicolas Cage, Sofia Boutella, Nick Cassavetes, Bill Moseley, Yuzuka Nakaya et Tak Sakaguchi, et a été décrit par Cage lui-même comme différent de tout ce qu’il a. jamais fait auparavant. « J’en suis ravie ! » l’acteur a dit du projet. « C’est différent de tout ce que j’ai lu auparavant. C’est peut-être le film le plus fou que j’ai jamais fait, et ça veut dire quelque chose. C’est là-bas. Je porte une combinaison moulante en cuir noir avec des grenades attachées à différentes parties du corps, et si je ne sauvez pas la fille du gouverneur de cette frontière où ils sont tous des fantômes et ne la ramenez pas, ils vont me faire exploser. C’est juste fou.

Prisonniers du pays fantôme n’est qu’un des nombreux projets uniques en cours pour Cage, l’acteur devant jouer le rôle d’une version déformée de lui-même dans le film du réalisateur Tom Gormican. Le Poids insupportable du talent massif, qui trouve l’acteur acceptant à contrecœur une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un super fan milliardaire mexicain. Lorsque les choses prennent une tournure folle, Nic est obligé de devenir une version de certains de ses personnages les plus emblématiques et les plus aimés afin de dégager sa femme et sa fille du fan qui est un baron de la drogue notoire.

Prisonniers du pays fantôme sortira en salles et en vidéo à la demande le 17 septembre 2021 par RLJE Films.

