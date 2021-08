Nicolas Cage affronte les fantômes, les samouraïs et les ninjas dans Prisoners of the Ghostland cet automne

L’icône hollywoodienne et lauréat d’un Oscar Nicolas Cage affrontera bientôt le trio de films d’action, Ninjas, Ghosts and Samurais dans la prochaine bizarrerie cinématographique Prisonniers du pays fantôme, qui a maintenant été confirmé pour sortir en salles, sur les plateformes Digital HD et VOD le 17 septembre 2021. Le film d’action-horreur a fait sa première au Festival du film de Sundance et a été décrit comme « un Bonkers, néon trempé post-apocalyptique Occidental. »

Prisonniers du pays fantôme se déroule dans la traîtresse ville frontière de Samurai Town (car où pourrait-il se dérouler autrement ?) où un braqueur de banque impitoyable nommé Hero, joué par Nicolas Cage, est sorti de prison par le riche seigneur de guerre The Governor, dont la petite-fille adoptive Bernice a disparu. Le gouverneur offre au prisonnier sa liberté en échange de la récupération du fugitif. Pour échapper au monde cauchemardesque, Hero doit briser la malédiction qui contrôle le mystérieux Ghostland. Attaché dans un costume de cuir qui s’autodétruira dans les trois jours, le bandit part à la recherche de la jeune femme et de son propre chemin vers la rédemption. Franchement, Prisonniers du pays fantôme sons, et sans être hyperbolique, comme la plus grande expérience cinématographique de tous les temps.

Avec Sofia Boutella, Bill Moseley, Ed Skrein, Young Dais et Tak Sakaguchi aux côtés de Cage, Prisonniers du pays fantôme est réalisé par Sion Sono à partir d’un scénario d’Aaron Hendry et Reza Sixo Safai.

Cage a déjà fait l’éloge du script décrivant qu’il est « différent de tout ce que j’ai jamais lu auparavant}. C’est peut-être le film le plus fou que j’ai jamais fait, et cela veut dire quelque chose. C’est là-bas. » Tout à fait la prétention compte tenu du catalogue arrière éclectique de Cage. « Je porte une combinaison moulante en cuir noir avec des grenades attachées à différentes parties du corps, et si je ne sauve pas la fille du gouverneur de cette frontière où ils sont tous des fantômes et la ramène, ils vont me faire exploser », Cage a continué. « C’est juste fou. C’est bien là-bas. »

Le réalisateur Sion Sono a depuis réfléchi aux commentaires de Cage, révélant qu’il serait plus qu’heureux de Prisonniers du pays fantôme pour détenir le titre de film le plus fou de Nic Cage. « Je préfère laisser cette question au public », a déclaré Sono. « Cependant, je sais que Nicolas Cage a fait beaucoup de grandes œuvres et certaines de ses œuvres sont également folles. Si le public pense que c’est le film le plus fou qu’il ait jamais fait, le film le plus fou qu’il ait jamais fait, alors je le ferais soyez vraiment très heureux d’entendre cela.

Aux côtés de Prisonniers du pays fantôme, Cage a plusieurs projets qui sonnent sauvagement à l’horizon, notamment Le poids insupportable des talents massifs, qui trouve l’acteur jouant une version fictive et créative de lui-même qui, face à la ruine financière, accepte une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un superfan. Cage reçoit actuellement d’énormes éloges pour sa performance obsédante dans Pig, qui trouve Cage un chasseur de truffes qui vit seul dans la nature sauvage de l’Oregon, qui doit retourner dans son passé à Portland à la recherche de son cochon fourrager bien-aimé après qu’elle soit kidnappé.

Ainsi, encore une fois, le public n’a pas à attendre trop longtemps pour apprécier la grandeur de Prisonniers du pays fantôme, avec le film dont la sortie est maintenant prévue le 17 septembre 2021 chez RLJE Films. Cela vient de Bloody Disgusting.

Sujets : Prisonniers du pays fantôme