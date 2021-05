« Nicolas Cage a profité de la renommée de ses mèmes. » Paco Alcázar et Torïo García, auteurs de ‘Les 100 premiers films de Nicolas Cage’

Nicolas Cage est une énigme. Mais une énigme qui peut s’expliquer. Vu de l’extérieur, c’est une sorte de tourbillon indomptable qui rassemble des films horribles et extraordinaires dans sa carrière (parfois en même temps), classiques cultes et indésirable de vidéothèque, superproductions intégrer et le cinéma d’auteur. Un trou noir apparent de la folie, mais il y a un prisme qui aide à tout expliquer: Internet.

C’est ce qu’ont fait Paco Alcázar et Torïo García, auteurs respectivement des illustrations et des textes de «Les 100 premiers films de Nicolas Cage», qui vient de sortir Caramba! Il s’agit de une revue de toute la carrière du protagoniste de ‘Mandy’, dans l’ordre chronologique et abondamment illustrée pour le style inimitable et extrêmement troublé d’Alcazar. Mais ce livre est plus qu’une simple chaîne de trivia IMDB ou de commentaires pétillants. Ce volume tente de comprendre le phénomène, et en grande partie à travers la culture du mème.

Nous leur avons parlé pour nous l’expliquer et ils nous racontent les origines du projet: Paco Alcazar Il dit que le livre « vient d’une bande du mien dans » Cinemanía « qui était dédié à Nicolas Cage. Me documenter pour des blagues J’ai vu qu’il y avait des tas de ses films ces dernières années que je n’avais pas vus et qu’ils avaient l’air fous« Alors il est devenu accro à voir tous les films de l’acteur. Et » à la suite d’une commande dans laquelle j’ai passé un bon moment à le tirer de Superman, je me suis dit ‘Je vais parler de tous les films avec un peu commenter chacun ‘ »

Dans le processus de documentation, Torïo García, spécialiste de Nicolas Cage qui publie depuis des années le «Niccagepedia», un fanzine qui lui est exclusivement dédié, a rejoint le projet. Selon Alcázar, « nous avons décidé d’aller gros, à la Nicolas Cage, et de collecter le plus d’informations possible. Deux ans et demi avec des bêtises. « Et selon García: » C’était comme donner un sens aux dix dernières années et mettre tout en ordre. «





Le secret de votre succès

Nous avons interrogé les auteurs sur l’évolution que la carrière de l’acteur a suivie, et Alcázar est clair que «ce n’est pas un acteur normal. Il y a quelque chose de délirant, une vision personnelle et excentrique du jeu d’acteur, de sa propre carrière, qui unit tout. Il a été une figure du cinéma indépendant des années 80, un acteur de comédies familiales des années 90, une superstar du cinéma d’action, il a travaillé avec les meilleurs réalisateurs de sa génération, il est descendu dans les enfers de la série B, et a conservé son essence «

Et la perception du spectateur est essentielle dans ces cas. Comme le dit García, « un Parfois, le fan est beaucoup de fans: vous pouvez vraiment l’aimer, vous pouvez aussi être choqué par un mauvais film, mais vous savez que vous allez toujours trouver Nicolas Cage en train de tout donner « . Ou comme le résume Paco Alcázar, vous ressentez avec lui » l’admiration et l’ironie en même temps, ce qui le rend unique « . C’est-à-dire, matériel de premier ordre pour l’effet meme.





García est clair que « Internet a joué un rôle important dans l’explosion du fanatisme pour Cage au cours des dix ou douze dernières années. Coincide en el tiempo la explosión de los memes con sus problemas fiscales: por eso lo tienes a la vez trabajando en proyectos de calidad dudosa, mientras internet recupera películas desconocidas del principio de su filmografía ». Y por supuesto, hay un momento clave, un point de départ.

Torïo García affirme que cette pierre de touche est très claire: «Le début du phénomène est en « Nicolas Cage perd sa merde », qui rassemble tous les extraits les plus fous de ses premiers films et il les met tous ensemble avec la musique de ‘Requiem for a dream’. « Internet fait le reste: » C’est le pistolet de départ, et vous avez une carrière dans une période de déclin qui ajoute à une popularité croissante « par les rires . ‘ »

Mais que pense Cage de tout cela? Alcázar dit qu ‘ »il ne s’est pas amusé, je pense que c’est compréhensible, mais en même temps il a donné une nouvelle approche à sa carrière, des films qui étaient passés inaperçus sont apparus, et ils lui ont donné une nouvelle popularité ». Ce mélange d’acteur culte de la blague et de talent authentique a été exploité par Cage qui, affirme Garcia, « Il a réussi à rediriger la renommée qui lui vient à travers les mèmes et à en profiter dans ses films. Il y a des films dans lesquels il dit clairement: « Je sais que cette séquence va être sortie de son contexte, et je vais en profiter. »

C’est pourquoi certains films récents de l’acteur sont de véritables sources de mèmes: Alcázar dit que « des derniers, » Willy’s Wonderland « est une fabrique de mèmes à des niveaux presque pornographiques. Ou » Arsenal « . Je pense que de temps en temps à la fois, il dit: «Allez, je vais faire ça pour les mèmes. Mais au final, commente le caricaturiste, un phénomène unique demeure «d’une sorte de perspective linguistique: une sorte de vocabulaire sentimental a été créé à partir de la décontextualisation des émotions de ses films, et toutes sortes de messages peuvent être donnés. «

Et c’est que Nic est unique. Paco Alcázar souligne le fait qu ‘ »un seul acteur est capable de donner toute cette gamme de réactions, Cela avait été fait avec des mèmes de différentes sources, mais le fait qu’il soit fourni par un seul acteur est unique. Qu’une seule race ait vu son sens changé de cette manière me semble très intéressant«Un phénomène authentique que l’on peut désormais connaître en profondeur et que ces deux auteurs explorent dans toute son hyperintensité polyédrique dans leur livre.