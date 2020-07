Nicolas Cage a presque joué le rôle de Will Ferrell dans Wedding Crashers

Nicolas Cage a presque joué Chaz dans Crashers de mariage. Le réalisateur David Dobkin a récemment été interviewé et a évoqué le fait que l’un des rôles les plus étranges de Will Ferrell est presque allé à Cage. Bien que ce ne soit pas tout à fait au niveau de Tom Selleck qui joue presque Indiana Jones ou même Julia Roberts dans Insomnie à Seattle, il est assez gros, d’autant plus que Ferrell reçoit encore des cris dans la rue sur le “pain de viande” à ce jour.

David Dobkin réalisé Crashers de mariage Il y a 15 ans et cela reste un classique de la comédie. Owen Wilson et Vince Vaughan jouent dans le film, bien qu’ils aient été presque éclipsés par Will Ferrell, qui n’était sur le plateau que pendant une journée. Son personnage Chaz passe toute la journée dans sa robe emblématique et vit toujours avec sa mère. Il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre que Ferrell assume le rôle à ce stade, mais Nicolas Cage était presque là. Explique Dobkin.

«Alors j’avais besoin d’un moment de fond et j’étais comme vous savez que nous parlons de Chaz, que se passerait-il si vous alliez voir Chaz et qu’il organisait des funérailles? Et c’était tellement sombre que ça vous renvoie à votre ami. Alors Owen a écrit la majeure partie de cette scène et c’était vraiment drôle. Nous essayions d’obtenir Will jusqu’à minuit la veille du tournage. C’était un jour. Nous avions beaucoup de mal à le confirmer et nous avions Nick Cage comme sauvegarde. Je jamais dit ça à personne. “

Si quelqu’un avait pu élever le caractère de Chaz de Crashers de mariagec’est Nicolas Cage. Bien que l’on puisse imaginer qu’il aurait pu apporter un niveau d’intensité qui n’était pas exactement nécessaire. Cage aurait probablement fait ressortir la scène, tout comme Will Ferrell l’a fait, mais avec un type différent de comédie noire. Quoi qu’il en soit, Ferrell a réussi et le reste appartient à l’histoire.

Will Ferrell a récemment révélé qu’il était choqué que les gens lui crient encore “pain de viande” dans la rue. On pourrait penser que ce serait une ligne de Anchorman ou Demi frères, ce qui arrive tout le temps aussi. La ligne de pain de viande semble juste avoir frappé un nerf chez les gens, donc elle résonne, même 15 ans après ses débuts dans les théâtres. Peut-être que Chaz reviendra si jamais une suite est faite.

David Dobkin a été assez catégorique sur le fait de ne pas faire Wedding Crashers 2 depuis longtemps. Cependant, il a récemment déclaré qu’il serait intéressé de voir où ces deux personnages sont à la fin de la quarantaine et à nouveau célibataires. Dobkin a noté que la suite devrait être très différente de la première tranche pour que cela fonctionne, alors qui sait, peut-être que cela arrivera un jour. Pour l’instant, Dobkin a juste besoin de la bonne idée qui ne rechappe pas le premier film. L’interview avec David Dobkin a été initialement menée par le podcast Spitballing.

Sujets: Wedding Crashers