Nicolas Cage a mis en lumière 3 de ses films à léguer aux générations futures

in

célébrités

Nicolas Cage est un acteur emblématique avec une filmographie pleine de tubes mais aussi avec un bon pourcentage de films oubliables. Il choisit ici trois de ses titres pour les générations futures !

© GettyNicolas Cage

Le parcours professionnel de Nicolas Cage dans l’industrie cinématographique, c’est le plus varié, avec des entrées qui se sont suffisamment démarquées pour être récompensées par un Oscar ou des films qui sont, au mieux, des expériences oubliables. La vérité est que Nic Cage s’est fait un nom dans le monde d’Hollywood et chacune de ses performances a à la fois des fans et des détracteurs.

Il a actuellement un projet où il joue lui-même, dans le film Le poids du talentoù d’une crise économique cette star du monde du théâtre commence à travailler dans n’importe quelle activité qui lui est présentée, ce qui conduit l’acteur à tomber sur son fan numéro un : un trafiquant de drogue de renom joué par le désormais populaire Pierre Pascal.

Nicolas Cage choisit ses meilleurs films

Ajouté au succès de Porcoù Nicolas Cage personnifiait un collectionneur de truffes dont le cochon « chercheur » est volé et de là surgit le drame dans ce film, Nic revient sur les grands plans d’Hollywood et sa carrière est à nouveau évaluée et prime dans l’analyse de la vie professionnelle de l’artiste.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une interview quels seraient ses trois films pour les générations futures, Nicolas Cage je ne doute pas: « Vit sur le bord, cochon Oui Quitter Las Vegas ». Le premier est un film de 1999 où il incarne un ambulancier stressé qui vit une série d’épisodes malheureux accompagnés d’hallucinations qui ne le laissent pas seul.

Depuis Porc nous avons déjà parlé, alors concentrons-nous sur Quitter Las Vegas, sûrement le travail paradigmatique dans la carrière de cet acteur. Dans ce film, Nicolas Cage a donné vie à Ben Sanderson, un alcoolique qui perd sa femme et son travail pour partir en voyage à Las Vegas où il décide de plonger dans une spirale d’autodestruction accompagné de l’amour d’une prostituée. Le rôle lui a valu un Oscar et la reconnaissance de tous.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂