Nicolas Cage a avoué pourquoi il a accepté des rôles « de mauvaise qualité » dans sa carrière

L’acteur vient de faire partie de Renfield, où il incarnait Dracula. Aimés par certains et décriés par d’autres, ses films ont toujours fait tourner les têtes.

© IMDbNicolas Cage.

Nicolas Cage Il est l’un des acteurs les plus influents de sa génération. Avec une carrière pleine de travail qui a marqué, c’est normal qu’il y ait des gens qui n’aiment pas son cinéma et d’autres qui l’adorent absolument. Sa personnalité unique et sa capacité à transmettre des émotions complexes font de lui une figure emblématique du cinéma contemporain.

Dans une récente interview avec 60 minutes, Nicolas Cage Il a reconnu avoir accepté certains papiers « de mauvaise qualité » dans sa carrière et a expliqué pourquoi il devait le faire. Il a défini cette période de sa vie comme une « sombre » et que c’est le travail qui a réussi à le garder en sécurité. Cependant, il n’a jamais perdu sa passion pour le cinéma et a toujours essayé de donner le meilleur de lui-même dans chaque projet auquel il participait.

Nicolas Cage Il a reconnu que ce sont des dettes de 6 millions de dollars qui l’ont poussé à accepter toutes sortes d’emplois. Cette dette a été générée à la suite de la bulle immobilière qui a éclaté et dont il ne pouvait « partir à l’heure ». Cependant, il a expliqué qu’il n’avait jamais fait faillite et qu’il avait toujours été clair que sa priorité était de rembourser ses dettes et de subvenir aux besoins de sa famille.

« Le travail a toujours été mon ange gardien. Ce n’était peut-être pas la meilleure qualité, mais c’était quand même du travail. Même si le film était moche, ils savent que je ne suis pas un imposteur, que je m’en souciais vraiment à chaque fois »assuré cage dans la récente interview.

+Les deux derniers grands films de Nicolas Cage

Le poids des talents

Nick CageSe trouvant dans une situation financière difficile, il décide d’accepter l’invitation d’un riche fan à assister à sa fête d’anniversaire. Mais il découvre bientôt qu’il va être contraint d’incarner à nouveau les personnages de fiction les plus célèbres de sa carrière pour sauver sa vie et celle de sa famille.

Mandy

C’est un film d’horreur psychologique qui suit un homme nommé Meunier rouge alors qu’il cherche à se venger du meurtre brutal de sa petite amie Mandy par une secte religieuse. Le film est un voyage visuellement époustouflant et émotionnellement intense à travers la folie et la vengeance, mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle-titre qui propulse le film vers de nouveaux sommets.

