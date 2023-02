Nicola Coughlan et Lydia West font équipe pour la série comique Big Mood

Bridgerton étoile Nicolas Coughlan est prêt à jouer avec C’est un peché actrice Lydia Ouest dans la prochaine série comique Grande humeur. La série avait initialement un titre de travail de Très proche mais a ensuite été changé en Grande humeur. La série sera écrite et créée par Camilla Whitehill et réalisée par Rebecca Asher.





La série sera produite par Fremantle via Dancing Ledge Productions et Fremantle gérera les ventes mondiales de la série. Mauvaise humeur sera composé de six épisodes et devrait commencer le tournage ce printemps. Georgie Fallon, Lotte Beasley Mestriner, Laurence Bowen et Chris Carey sont répertoriés comme producteurs de l’émission.

Coughlan avait apparemment une amitié de longue date avec l’écrivain et créateur de Big Mood, Camilla Whitehill. Elle a déclaré à Variety : « Nous nous sommes rencontrés il y a environ un million d’années à l’école d’art dramatique d’Oxford. Elle suivait une formation pour devenir comédienne. Et puis quand nous avons quitté l’école de théâtre, nous étions tous les deux dans divers états de ne pas travailler et tout était un peu merdique. Et elle était comme, ‘Je ne vais pas être un acteur, je veux écrire.’ Je suis allé voir sa première courte soirée de théâtre, et elle était juste – elle a toujours été incroyablement drôle.

Le Bridgerton L’actrice a également partagé qu’elle a toujours rêvé de travailler avec Whitehill et avoir West dans le mix est un super bonus. Elle a poursuivi: « Le fait que le spectacle se passe maintenant… J’ai toujours voulu travailler avec elle[Whitehall]. Et puis pour Lydia, en faire partie est le plus grand rêve.

West et Coughlan ont eu une brève rencontre aux BAFTA Awards l’année dernière. En fin de compte, la raison pour laquelle West a accepté le projet était parce qu’elle trouvait le scénario drôle. Lydia West, qui a eu des moments déchirants sur C’est un peché, fera rire tout le monde sur la série à venir. Le script a été envoyé par son agent et elle a commencé à le lire après qu’il lui a été remis. Elle a déclaré: «Je pense que c’était vers la fin du verrouillage il y a quelques années. Je viens de le lire et j’ai vraiment éclaté de rire. Cela ressemblait à certaines des conversations que j’ai avec certains de mes amis. «





Big Mood dépeint l’amitié féminine entre Coughlan et les personnages de West

Coughlan incarnera Maggie et West incarnera Eddie. L’histoire sera centrée sur l’amitié féminine et les problèmes auxquels la population féminine est confrontée en ce moment. Coughlan a décrit la série comme « très réelle ». La ligne de connexion officielle de la série se lit comme suit : « une représentation vivante et rebelle de l’amitié féminine lorsqu’elle est infiltrée par les complexités d’une maladie mentale grave ».

Selon British Comedy Guide, le synopsis officiel se lit comme suit : « Maggie et Eddie ont passé leurs vingt ans à vivre dans les poches l’un de l’autre. Mais alors qu’ils attendent avec impatience la prochaine décennie – avec toutes ses pressions, liées à la carrière et autres – le trouble bipolaire de Maggie fait un retour indésirable. Soudain, Eddie se retrouve à remettre en question leur amitié et à savoir si elle survivra à l’avenir.