Nicola Coughlan des Derry Girls recrée le drame de passeport de Nadine Coyle

Nicola Coughlan a recréé le moment où Nadine Coyle a paniqué en ne trouvant pas son passeport. (Captures d’écran via YouTube)

Filles Derry La star Nicola Coughlan nous a rappelé à tous que, oui, notre cerveau peut en fait produire de la sérotonine alors qu’elle se faisait parfaitement passer pour Nadine Coyle.

Parler sur Le spectacle de Graham Norton Vendredi dernier (11 décembre), Coughlan a révélé que la chanteuse irlandaise Girls Aloud était l’inspiration derrière l’accent de son personnage dans la série Channel 4.

«Quand je me préparais, je ne connaissais pas d’abord l’accent de Derry», dit-elle.

«J’ai pensé: ‘Qui est-ce que je connais?’ Et puis j’ai pensé: «Oh Nadine de Girls Aloud est extrêmement Derry».

«Et je ne sais pas si les gens le sauront, mais il y a eu un incident extrêmement controversé au début des années 2000 en Irlande.»

Nicola Coughlan raconte le moment emblématique que Nadine Coyle ment sur son âge pour entrer dans un groupe de filles

L’animateur Graham Norton a rapidement chronométré que Coughlan faisait référence à l’époque où Coyle a menti sur son âge afin de faire participer son groupe à l’émission de téléréalité. Popstars irlandais.

«J’ai l’impression que c’était le premier moment télévisé de la culture pop irlandaise, c’était Stars de la pop la version irlandaise Elle a donc menti sur son âge, mais elle a été découverte devant la caméra.

«C’était tellement bon», siffla Norton.

«Elle était entrée dans le groupe, puis son interview devant la caméra», a poursuivi Coughlan, «la première à se présenter et qui vous êtes.

«Elle a dit: » Je m’appelle Nadine Coyle, je suis de Lark Hill à Derry, ma date de naissance est le 15/6/85, ce qui fait de moi un Gémeaux « .

«Et puis elle réfléchit une seconde et dit:« Quelle date de naissance ai-je dit. » Et puis ça s’estompe et elle s’est dévoilée devant la caméra. Mais tout le monde a perdu l’intrigue.

Coughlan a ensuite fait une impression impeccable de Coyle, lorsque la chanteuse paniquée a appelé sa mère pour lui demander où se trouvait son passeport. Stars de la pop demandé quelle est sa date de naissance réelle.

«C’était tout un mensonge, elle le savait. Elle avait 16 ans, mais elle était censée en avoir 18 », a-t-elle ajouté.

Après la gaffe, Coyle a perdu sa place dans le groupe Six. Mais elle a auditionné plus tard dans le Popstars britanniques: les rivaux, remportant la série et marquant une place dans Girls Aloud.