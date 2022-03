Nicola Coughlan de Bridgerton veut travailler avec Florence Pugh : rejoint-elle Marvel ?

in

célébrités

Grâce à Bridgerton Nicola Coughlan catapultée vers la renommée internationale, mais maintenant elle veut aller plus loin dans sa carrière : elle veut travailler avec Florence Pugh et rejoindre Marvel ?

© GettyNicola Coughlan et Florence Pugh

En 2020, Netflix a fait sensation avec la première de Bridgerton au niveau mondial. La série, basée sur les livres de Julia Quinn, a fini par faire sensation sans précédent au point de devenir la plus regardée de l’histoire de la plateforme. En fait, le succès est tel que la bande a été renouvelée non pas pour une, mais pour trois saisons supplémentaires, qui sont déjà en cours de production.

De plus, la deuxième édition de Bridgerton sortira bientôt et marquera le retour de personnages emblématiques tels que Lady Whistledown. Interpreté par Nicolas Coughlan, ce rôle était l’un des meilleurs de toute la série. En effet, cette mystérieuse écrivaine est celle qui a tourmenté la haute société londonienne tout au long de la première édition et, bien sûr, dans la seconde elle ne fera pas exception.

Nicolas Coughlan Il a su, avec ce rôle, marquer un avant et un après dans le drame avec le grand mystère qu’il met dans son personnage. A tel point que, comme le reste de ses compagnons, il ne tarda pas à se catapulter à la renommée internationale comme l’un des favoris du casting. Et maintenant, au-delà du fait que l’actrice a un long chemin à parcourir dans cette fiction, la vérité est qu’elle veut profiter de cette notoriété pour s’impliquer dans de nouveaux projets.

C’est elle-même qui l’a avoué dans une récente publication sur son compte Instagram. Lors de la cérémonie de Prix ​​BAFTA 2022qui ont eu lieu le dimanche 13 mars dernier, Coughlan a rencontré Florence Pougqui donne vie à Yelena Belova dans merveille et n’a pas hésité à rendre public son désir de travailler ensemble. « Quelqu’un peut-il me choisir Florence et moi comme sœurs immédiatement, s’il vous plaît ?», a écrit l’interprète pour accompagner le cliché qui fait déjà fureur.

Dans celui-ci, l’artiste est aperçue lors de l’avant-première des Awards, où elle a rencontré Pugh et tous deux ont pris une carte postale très souriante et où, effectivement, elles ressemblent à des sœurs. Eh bien, ce n’est pas seulement leur coiffure qui les fait se ressembler, mais les traits de leurs visages et leurs sourires peuvent les amener à avoir un rôle de sœur. A tel point que, à partir de là, une nouvelle question s’est posée : Nicola Coughlan a-t-il un espace dans Marvel ? Nous le saurons bientôt !

