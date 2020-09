Nicola Adams entre dans l’histoire dans le couple homosexuel Strictly Come Dancing

Viens strictement danser Les patrons ont finalement accepté de présenter un couple de même sexe lors de sa prochaine saison, le boxeur olympique Nicola Adams étant prêt à monter sur scène avec une partenaire féminine.

Adams sera jumelé avec une danseuse professionnelle pour la prochaine saison de l’émission, qui devrait commencer en octobre.

Parler à Petit-déjeuner BBC ce matin (2 septembre), Adams a déclaré que c’était «un grand pas» pour Viens strictement danser.

«C’est agréable de voir que nous sommes capables de passer à autre chose. J’ai vraiment hâte de pouvoir vraiment danser », dit-elle.

«Il est définitivement temps pour le changement, il est certainement temps d’aller de l’avant et d’être plus diversifié, et c’est un pas brillant dans la bonne direction.

Elle a ajouté: “Ce sera bien pour la communauté LGBT + de pouvoir voir qu’ils ont également des couples de même sexe dans l’émission.”

Adams, qui a pris sa retraite de la boxe l’année dernière, a également révélé qu’elle était celle qui avait demandé aux producteurs si elle pouvait danser avec une partenaire féminine.

«J’ai demandé à l’émission à ce sujet. Ils voulaient savoir si je voulais être dans la série et j’ai dit: ‘Ouais, je vais le faire, mais je veux danser avec une autre partenaire de danse.’

La médaillée d’or olympique Nicola Adams fera partie du tout premier couple de même sexe Venez danser strictement.

Adams rejoint Clara Amfo, Max George, Ranvir Singh, Caroline Quentin et Jason Bell sur la prochaine saison de Viens strictement danser.

On ne sait pas encore avec quelle danseuse professionnelle Adams sera jumelée.

La nouvelle a été saluée par les téléspectateurs LGBT +, beaucoup notant que la décision ouvrira de nouveaux horizons pour la représentation queer à la télévision.

À tous ceux qui disent que ce n’est pas une nouvelle: c’est * une * nouvelle pour les jeunes LGBTQ +, dont beaucoup ne sont pas encore sortis, qui ont besoin de modèles. À tous ceux qui disent que les partenaires de danse homme-femme sont la norme et ne devraient strictement pas changer: il s’agit d’un spectacle de divertissement du samedi soir. grandir. – Scott Bryan (@scottygb) 2 septembre 2020

Enfin, un camp show qui s’appuie sur une esthétique queer basée sur une culture de la danse QUI MET EN ROUTINEMENT LES MÊMES COUPLES SEXUELS leur a permis à la télé. Est strictement en retard mais c’est une bonne nouvelle! Préparez les paillettes et préparez-vous à ma colère si Nicola Adams est rejetée trop tôt https://t.co/qaKTj5d3k9 – Becca Harrison (@BeccaEHarrison) 2 septembre 2020

Ne regardez pas strictement, mais Nicola Adams faisant partie de la nouvelle série avec un partenaire de danse du même sexe va faire chier tant d’homophobes du Moyen-Angleterre et je ne peux pas ATTENDRE. – Roy (@badlydrawnroy) 2 septembre 2020

OUI! J’adore Nicola Adams, je ne peux pas penser à une meilleure personne pour lancer ce qui, espérons-le, sera un changement durable pour Strictly!

❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤 https://t.co/YF6041vm1M – Sophie 🏳️‍🌈🌻🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OnceUponASophie) 2 septembre 2020

Viens strictement danser a présenté environ 240 couples mixtes tout au long de sa course – mais ces dernières années, la série a été constamment critiquée par les téléspectateurs LGBT + pour son manque de représentation queer.

La pression s’est intensifiée lorsque le rival ITV de l’émission Danser sur la glace les battre au poing et présenter un couple de même sexe lors de sa dernière saison.

Un initié a dit Le soleil en juillet que Strictement les patrons envisageaient d’introduire deux couples de même sexe lors de sa prochaine saison – un couple masculin et féminin.

«C’est une autre tournure intrigante du voyage.

«Tout le monde pensait que les producteurs allaient simplement associer un pro gay, Johannes Radebe, à une célébrité masculine, mais ils ont estimé que c’était trop évident. Ensuite, il a été suggéré de choisir de mettre deux femmes ensemble.

“Mais personne ne s’attendait à avoir des couples des deux sexes.”

Le concours de danse de longue date comprenait une routine de danse homosexuelle entre deux artistes professionnels en 2019.

En novembre 2019, Viens strictement danser a remporté les éloges des téléspectateurs en diffusant une belle danse sincère entre deux danseurs professionnels de l’émission.

Johannes Radebe et Graziano Di Prima sont entrés dans l’histoire de la télévision en exécutant une routine pour «Shine» d’Emeli Sande.

Beaucoup ont vu la routine de danse comme un précurseur à une représentation queer plus significative à l’avenir.

Cependant, tout le monde n’aimait pas la danse homosexuelle – plus de 300 personnes se sont plaintes à la BBC à propos de la routine, la plupart disant que c’était «offensant de montrer deux hommes dansant ensemble».

Le radiodiffuseur n’a retenu aucune des plaintes.