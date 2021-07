Nicky Jam a joué dans la nouvelle session Bizzarap

Bizarrap Il est l’une des jeunes révélations que la musique a donné en Argentine ces dernières années. Le DJ et producteur par nom Gonzalo Condé Il n’a que 22 ans et a une énorme carrière devant lui. En fait, ils ont déjà collaboré avec des chanteurs de la stature de Nicki Nicole, Nathy Peluso, Duki, Trueno, Cazzu Oui Neige Tha Produit. Et lors de sa dernière séance musicale, le jeune homme de Ramos Mejía s’est offert le luxe de faire une chanson avec rien de moins que Nicky confiture, le célèbre chanteur de reggaeton colombien.

La vérité est qu’en plus, la chanson au rythme entraînant fait aussi référence à Diego Maradona et à Coupe du monde 1986 au Mexique, quelque chose que, bien sûr, les fans du DJ n’ont pas laissé passer dans les commentaires du lancement. Découvrez la vidéo complète de la nouvelle session du musicien ici.

Le thème de Bizarrap et Nicky Jam en référence à Maradona







La collaboration musicale porte le nom Nicky Confiture || Sessions musicales BZRP Vol 41 et il est maintenant disponible au téléchargement et à l’écoute sur différentes plateformes telles que Spotify Oui Pomme Musique. D’autre part, le clip vidéo mettant en vedette presque entièrement le musicien colombien a été publié en Youtube, il y a quelques heures à peine, et il compte déjà près d’un demi-million de vues.

D’après le générique, le thème est composé par Gonzalo Conde et par Nick Rivera Caminero, le vrai nom de Nicki Jam, et est produit par Dale Play Records. La chanson a une base similaire à celle du reggaeton et du rap. Mais, sans aucun doute, ce qui a attiré le plus l’attention, c’est la référence que les artistes ont choisi de faire à Diego Maradona.

Presque au début du single de la séance musicale, on entend Nicki Jam parler du footballeur et de la Coupe du monde au Mexique 86, dont l’Argentine a été championne : « Je suis toujours dans le coup, tout le monde sait comment je me bats. Vingt ans » et je reste « invaincu », en cela je suis Diego. Dans la coupe de 86 casser la loi. Il n’y a pas de défense qui puisse avec moi, bébé, il n’y a pas de pause ici « , Il dit.

Nicky Jam Lyrics: Bzrp Music Sessions, Vol. 41

(Biza l’a relâchée et sonnait bâtard

Le bébé l’a essayé et est tombé amoureux

Ils m’ont appelé pour enregistrer et ce pod s’est fait défoncer

Ce n’est pas des tue, celui qui tue c’est moi)

Je suis toujours dans le jeu, tout le monde sait comment je me bats

Vingt ans et je suis toujours « invaincu », en cela je suis Diego

Dans la coupe de 86 casser la loi

Il n’y a pas de défense qui puisse avec moi, bébé, il n’y a pas de pause ici

Ils le savent

Que quand je me mets à ça, ils ne rentrent pas ici

Et sans monter la pression, je les descends du navire

C’est très facile de monter un numéro un, comme moi aucun

J’ai laissé l’autre pour pointilleux

Ils voient une caravane et ils disent : « Regarde, voilà Nicky »

Le bébé ‘à Miami tous’ j’ai mis leur suçon

OG en tant que Miky

J’ai un cubain et ça je dis « Kiki »

Elle me dit : « Est-ce que tu m’aimes ? » (Kiki), mais quand elle est excitée

Demande à ce butin avec le mien de l’orner

Et une colombienne, j’ai eu son visa

Et il est venu avec une mine pour mon partenaire Biza

Biza l’a libérée et sonnait bâtard

Le bébé l’a essayé et est tombé amoureux

Ils m’ont appelé pour enregistrer et ce pod s’est fait défoncer

Ce n’est pas des tue, celui qui tue c’est moi

Biza l’a libérée et sonnait bâtard (-brón)

Le bébé l’a essayé et est tombé amoureux

Ils m’ont appelé pour enregistrer et ce pod s’est fait défoncer

Ce n’est pas des tue, celui qui tue c’est moi

NICK, Nicky Jam, je suis le roi du flow

Je le tue lentement pour tous les enculés qui me connaissent

J’ai commencé ce jeu, donc tous les débutants paient parce que tu me dois

Ou je laisse ton visage marqué comme Tony Montana

Ils veulent tous de l’argent, ils veulent tous la gloire (Fame)

Montez en Bugatti, achetez une paire de Cuban’

Mais ils ne pensent pas à ce qui viendra demain

Il faut capitaliser pour ne jamais manquer de laine

Biza l’a libérée et sonnait bâtard

Le bébé l’a essayé et est tombé amoureux

Ils m’ont appelé pour enregistrer et ce pod s’est fait défoncer

Ce n’est pas des tue, celui qui tue c’est moi

Biza l’a libérée et sonnait bâtard

Le bébé l’a essayé et est tombé amoureux

Ils m’ont appelé pour enregistrer et ce pod s’est fait défoncer

Ce n’est pas des tue, celui qui tue c’est moi

je ‘, je’

(Biza l’a relâchée et sonnait bâtard

Le bébé l’a essayé et—)

PSEUDO

Nicky-Nicky-Nicky Confiture

EE-Ce pod s’est foutu, dit-il

Argentine

Porto Rico