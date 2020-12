Nicki Minaj tweete Red Lobster & Wendy’s, Barbz attaque les deux restaurants

Après s’être plaint de ses sauces, la base de fans dévouée de Nicki a fait sentir leur présence.

Nous savons tous que chaque fois que Nicki Minaj tweete, son culte de Barbz n’est pas loin derrière. La base de fans dévouée du rappeur fait partie des partisans les plus fidèles de tout artiste et ils ont afflué par dizaines de milliers pour sa défense sur n’importe quelle petite chose. La nouvelle maman Nicki a profité de son temps privé avec son mari nouvellement marié Kenneth Petty et leur fils nouveau-né, et il semble qu’elle commande sa juste part de restauration rapide. Nicki a tweeté quelques griefs simples avec Red Lobster et Wendy et bientôt, les restaurants ont été inondés de messages du Barbz.

Twitter « Idk qui a besoin d’entendre ça mais Cher Red Lobster, quand je commande des crevettes frites Crevettes frites JE VOUS PROMETSE, je veux une SAUCE PLUS TARTE. Pas de sauce cocktail. Au moins mettez les deux », a écrit le rappeur. « Sincèrement, mère d’un nouveau-né sans nounou. De plus, Wendy: Arrêtez d’oublier ma sauce ranch avec mes pépites de chkn. » Certaines personnes ont trouvé drôle que Nicki continue de manger au Red Lobster étant donné qu’elle a été renvoyée de la chaîne de restaurants il y a plusieurs lunes. Après avoir partagé son tweet, des milliers de réponses ont fait surface sur Twitter. Certains appelaient au boycott des deux restaurants tandis que d’autres réprimandaient ouvertement les chaînes pour avoir gâché la commande de nourriture du rappeur. Récemment, un groupe de fans a acquis le numéro de téléphone de Nicki et l’a incluse dans une discussion de groupe.Le rappeur a donc partagé ses numéros en ligne et, sans surprise, les Barbz se sont déchaînés. Découvrez quelques réactions ci-dessous.