Nicki Minaj tweet sur le vaccin Covid et les testicules enflés suscitent la controverse

Elle a écrit le 13 septembre : « Mon cousin à Trinidad ne recevra pas le vaccin parce que son ami l’a reçu et est devenu impuissant. Ses testicules sont devenus enflés. Son ami était à quelques semaines de se marier, maintenant la fille a annulé le mariage. priez dessus et assurez-vous que vous êtes à l’aise avec votre décision, pas victime d’intimidation. »

King Crissie, un compte vérifié avec plus de 234 000 abonnés, a commenté en disant: « L’ami de votre cousin vient probablement d’attraper une MST, mais continuez s’il vous plaît. » Cela a été retweeté plus de 7 000 fois.

« Désolé, ce n’est pas un effet secondaire du vaccin. On l’appelle hydrocèle. Chez les adultes, les deux principales causes sont les blessures ou les MST (chlamydia ou gonorrhée). , & blâme les vaccins. Il a besoin d’un médecin, stat. » Eishenwald n’est pas un médecin, cependant, nous tenons à souligner que vous devez signaler toute anomalie à un médecin qualifié.

D’autres ont également suggéré que l’ami du cousin de Nicki avait peut-être contracté une MST ou autre chose qui, selon eux, est plus probablement la cause des testicules enflés.

Certains utilisateurs de Twitter ont commenté le tweet de Nicki et ont déclaré avoir ressenti un gonflement des aisselles et à divers autres endroits, mais ils avaient été avertis de cet effet secondaire possible et n’en étaient donc pas alarmés.