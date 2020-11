Nicki Minaj et Drake ont capturé le jeune argent dans « Moment 4 Life »

Aujourd’hui marque deux jalons majeurs de la culture pop. Bien sûr, c’est le 10e anniversaire de Kanye West Ma belle fantaisie tordue sombre mais ce même jour en 2010, Nicki Minaj a également déclaré son arrivée dans le jeu avec Vendredi rose. Le projet a permis à une rappeuse underground en herbe de devenir une superstar de la pop sans compromettre son art.

Bien qu’il y ait beaucoup de faits saillants, rien ne dit plus de nostalgie que « Moment 4 Life » ft. Drake. À une époque où ils étaient deux rappeurs affamés sous l’aile de Lil Wayne, ils expriment leur désir de succès et capturent l’essence de deux incroyablement nouveaux artistes qui commençaient à peine une course inlassable pour cimenter leurs noms dans le rap game. De toute évidence, ils l’ont fait avec succès. Cela a également immortalisé la tentative de Drake de se marier avec Nicki Minaj, une bataille qu’il a perdue contre Kenneth Petty.

Consultez le dossier ci-dessous. Quelle était ta chanson préférée Vendredi rose?

Paroles de citations



En ce moment même, je suis roi

En ce moment même, j’ai tué Goliath avec une fronde

Ce moment même, j’apporte

Mettez-le sur tout ce que je vais retirer avec la bague

Et je me retirerai avec la couronne, oui

Non je ne suis pas chanceux je suis bénis oui

Applaudissez pour le champion poids lourd, moi

Mais je ne pouvais pas le faire tout seul, nous