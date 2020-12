Nicki Minaj célébrée par maman pour son anniversaire avec de jolies photos de bébé

Mama Maraj était plus qu’excitée de partager quelques photos de Minaj pour le grand jour de sa fille.

Sur le coup de minuit, Nicki Minaj a inauguré une nouvelle année autour du soleil. Nous nous attendons à ce que la superstar internationale de 38 ans célèbre son grand jour avec ses fans dévoués qui ont déjà pris d’assaut les médias sociaux avec des messages de félicitations, mais c’est une note douce de sa mère qui a poussé beaucoup à donner un collectif, « Aw ». Carol Maraj ne cesse de chanter publiquement les louanges de sa fille, et l’anniversaire de Nicki a non seulement donné aux fans un beau moment mère-fille, mais aussi quelques photos de retour du rappeur primé.

Dimitrios Kambouris / Employé / « Cette nuit-là, il y a 38 ans, je chérissais chaque instant, car ce serait la dernière nuit où vous entendriez mon cœur battre de l’intérieur et demain serait le premier jour où je verrais mon rythme cardiaque à l’extérieur », Mme Maraj écrit dans une légende Instagram. «La joie de pouvoir tenir ma petite fille a pris le dessus et j’avais hâte de vous rencontrer. Je pense que vous vouliez aussi me rencontrer parce que vous êtes venu tôt et tôt. Ce sera un anniversaire spécial pour Nicki Minaj car ce sera le premier où elle est aussi mère. La rappeuse a donné naissance à son bouquet de joie bébé garçon fin septembre. Découvrez le post de Mama Maraj ci-dessous avec quelques fans souhaitant à Nicki un joyeux anniversaire.