Nickelodeon prépare de nouveaux films dérivés de Bob l’éponge

nouveaux projets de Nickelodéon sont sur le point d’atteindre Paramount+. Selon ViacomCBStrois films dérivés sur Bob l’épongeainsi que la nouvelle série d’action en direct Dora l’exploratrice, commencent leur production pour atteindre la plateforme de streaming. En plus de quatre futurs films Bob l’éponge, Nickelodeon réalisera des films sur différents personnages de Bikini Bottom, à commencer par le premier en 2023.

Ces nouveaux films viennent après que Paramount + a lancé deux spin-offs de Bob l’éponge en 2021, dont l’émission « The Patrick Star », qui se concentre sur l’histoire de Patrick Star, et « Kamp Koral : SpongeBob’s Under Years », qui raconte les aventures des personnages dans leur enfance. jours, une série pour laquelle 52 épisodes ont été commandés en août 2021 et est disponible via Paramount +.

Vous pourriez également être intéressé par : Tic et Tac : À la rescousse, le film de Disney qui mélange 2D, 3D et animation en direct.







De même, une série d’action en direct de Dora l’exploratrice sera travaillée, qui aura une production similaire à celle vue dans le film de 2019, » Dora et la cité perdue ». La série a été initialement annoncée en 2021, mais le casting et le nombre de chapitres qu’elle aura ne sont pas encore connus. Dora aura également une nouvelle série d’animation CGI qui sortira en 2023.

« Comme nous le savons depuis le succès de Nickelodeon, le réseau a un public fidèle d’enfants et de familles, et nous le constatons également sur Paramount Plus, les enfants et les familles étant classés comme l’un des genres les plus puissants du service », a déclaré Brian Robbins. , directeur du contenu, Films et Enfants et famille de Paramount Plus. « Ainsi, pendant qu’ils restent pour les émissions et en recherchent encore plus, nous doublons pour leur donner ce qu’ils veulent en élargissant les univers des personnages qu’ils aiment le plus. »

Les films dérivés de Bob l’éponge et la série d’action en direct Dora l’exploratrice arrivent sur Paramount + en 2023.