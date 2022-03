Nickelodeon confirme la deuxième saison de The Patrick Star Show

Le personnage préféré du public et le meilleur ami de Bob l’éponge est prêt à poursuivre ses aventures. Nickelodéon vient de confirmer que la série animée » Le spectacle des étoiles de Patrick » Il aura une deuxième saison. Cette annonce intervient au milieu de la première saison, qui continue de diffuser ses épisodes via la chaîne de télévision Nickelodeon.

La série raconte l’histoire d’une version plus jeune de Patricio qui vit toujours avec ses parents, laissant son imagination créer toutes sortes de situations amusantes pour sa propre émission de télévision, créée par lui-même.

La saison 1 n’étant toujours pas terminée, on ne sait pas quels autres thèmes »El Show de Patricio Estrella » peuvent nous montrer, puisque la série présente divers sketches où l’on peut voir Estrella et sa famille traverser toutes sortes de situations surréalistes, qui ils ne sont créés que par l’imagination de quelqu’un d’aussi distrait mais amusant que Patrick.

claudia spinellele vice-président de l’animation pour Grands enfants sur Nickelodeon, a révélé que les 26 prochains épisodes de « The Patrick Star Show » emmèneront le personnage principal dans de nouveaux territoires en disant :

« Cette prochaine saison de »El Show de Patricio Estrella » se lancera dans des aventures encore plus imaginatives, colorées et hilarantes, plongeant dans la vie quotidienne et les escapades de la famille Estrella. Pendant plus de 20 ans, le bien-aimé Patrick Star a fourni de l’humour aux fans du monde entier et nous avons hâte de voir ce qu’il fera ensuite. »

Ce spin-off du dessin animé classique »SpongeBob » provient d’une série de nouvelles productions de l’éponge de mer, qui depuis son lancement en 1999 s’est imposée comme l’un des programmes pour enfants les plus regardés de l’histoire. Tout au long de ses 300 épisodes, la série raconte la vie des habitants de Bikini Bottom et les aventures qui mènent à toutes sortes d’événements comiques et surréalistes.

» The Patrick Star Show » sert à compléter l’histoire du meilleur ami de Bob l’éponge, devenant l’un des personnages les plus aimés des fans et qui a apporté une touche unique à chacun des épisodes de » Bob l’éponge ».