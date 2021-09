Nickelodeon All-Star Brawl semble étonnamment technique dans la répartition du gameplay

L’annonce de Nickelodeon All-Star Brawl a suscité beaucoup d’enthousiasme de la part des fans. Cela semble être une idée solide comme le roc, non? Un bagarreur de fête dans la même veine que Super Smash Bros., mettant en vedette de nombreux Nicktoons nouveaux et anciens? Cela ressemble à un slam dunk – mais il faut que le gameplay soit correct.

Dans une nouvelle vidéo d’IGN, Thaddeus Crews du développeur Ludosity nous explique les mécanismes de combat de base du jeu. Comme vous pouvez vous y attendre, le jeu est entièrement consacré aux ring-outs, un peu comme le combattant populaire de Nintendo – il utilise même le système de pourcentage, où plus vous subissez de dégâts, plus vous volerez loin lorsque vous serez renversé. Cependant, ce qui est peut-être surprenant, c’est à quel point ce jeu de combat pour enfants semble technique.

Vous disposez d’attaques de base légères et puissantes au sol et dans les airs, et chaque personnage a également un ensemble de spécialités. Fait intéressant, les entrées directionnelles ont un système de priorité pierre-papier-ciseaux, où les attaques ascendantes battent les attaques, les battements bas et les battements moyens. Ces affrontements provoquent certaines interactions qui donnent l’avantage au joueur avantagé.

Il existe également un système de mitraillage qui vous permet de garder votre personnage orienté dans une direction, de se précipiter avec ses propres avantages et inconvénients, de protéger qui est punissable de renversement et de saisir, qui peuvent être utilisés contre des adversaires ou même sur des projectiles. C’est beaucoup à prendre en compte, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’un jeu mettant en vedette Reptar et Nigel Thornberry.

Pourtant, cela semble assez impressionnant, et nous sommes certainement intrigués de tenter le coup. Qu’est-ce que tu penses? Ce jeu est-il à la hauteur de Smash ? En a-t-il besoin ? Pratiquez votre kara-tay dans la section commentaires ci-dessous.