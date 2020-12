Nick Young s’apprête à jouer à l’étranger cette saison

Nick Young a son prochain déménagement.

Nick Young a toujours été l’un des personnages les plus divertissants de la NBA tout au long de sa carrière de 12 ans et, bien qu’il ne soit peut-être plus dans la NBA, il a quand même réussi à rester aux yeux du public. Sous le surnom de Swaggy P, Young a vécu beaucoup de choses au fil des ans, mais il s’entraîne toujours et semble déterminé à revenir sur le terrain pour pouvoir jouer au basket professionnel. En fait, il a été rapporté aujourd’hui par Shams Charania de The Athletic que Young venait de signer un tout nouveau contrat pour cette saison. Maintenant, Young se rendra à l’étranger pour jouer dans l’Association chinoise de basket-ball où il s’habillera pour les Lions du Zhejiang. La durée de ce contrat est incertaine, bien que ces accords soient généralement à court terme, étant donné qu’il est difficile pour les joueurs américains de s’engager pleinement à jouer à l’étranger dans un nouveau pays. Quoi qu’il en soit, de nombreux joueurs sont allés à l’ABC au fil des ans et maintenant, Young aura un nouveau départ qui pourrait s’avérer assez fructueux. Seul le temps nous dira si cette nouvelle entreprise réussira ou non, même si pour le moment, elle semble certainement prometteuse. Matthew Stockman /