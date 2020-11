Nick Young frappé avec Savage D’Angelo Russell Troll

Nick Young ne pouvait s’empêcher de donner des accessoires au troll.

Si vous êtes un fan de la NBA avec une connaissance approfondie des Lakers de Los Angeles, vous savez tout sur la situation de Nick Young et D’Angelo Russell. Essentiellement, Russell a dénoncé Young pour avoir trompé Iggy Azalea, ce qui a conduit à une tempête de feu massive sur les réseaux sociaux et, plus important encore, à l’intérieur des vestiaires des Lakers. Il était pratiquement impossible pour Russell de garder la confiance de ses coéquipiers, et il est finalement allé aux Brooklyn Nets avant d’atterrir finalement au Minnesota. Depuis l’incident, Young a fait la lumière sur la situation et quand il est en déplacement, les gens ne peuvent s’empêcher de le traîner. L’exemple le plus récent de cela se trouve dans le clip ci-dessous, lorsqu’un homme s’approche de Young, le reconnaît immédiatement et l’appelle D’Angelo Russell. Comme vous pouvez le voir, Young n’a même pas souri et a même montré son amour au troll. Après un échange rapide, Young et l’homme ont échangé quelques daps et ont même pris une photo ensemble. Tout cela s’est produit dans ce qui semble être un supermarché, ce qui rend finalement l’interaction encore plus amusante. Quoi qu’il en soit, il est toujours bon de pouvoir rire de soi-même, et Young est certainement dans cette catégorie. Si un homme appelé Russell, Nick Young, cependant, nous ne savons pas si cela se passerait de la même manière. Alberto E. Rodriguez /