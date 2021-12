Nick Wechsler dans le rôle de Blue Hawk révélé dans la saison 3 des garçons

Les garçons la saison 3 donne un premier aperçu de Nick Wechsler en tant que super-héros Blue Hawk. Le dernier épisode de Sept sur 7 – un programme d’information qui rapporte les événements survenus dans Les garçons univers – est venu avec plusieurs révélations, dont le costume complet de Blue Hawk. C’est un personnage original joué par de Roswell Nick Wechsler. Blue Hawk, cependant, ne doit pas être confondu avec Ground Hawk, une parodie de The Wolverine dans Les garçons des bandes dessinées qui ont également été taquinées dans la série.

Amazon n’a pas encore fourni de description de personnage pour le personnage de Nick Wechsler, mais selon Les garçons’ Sur Twitter, « Blue Hawk est là pour protéger et servir, que cela vous plaise ou non. »

VNN (Vought News Network) décrit Blue Hawk comme un « héros patriotique » appelé à être le porte-parole de la marque 4Freedom de Mickey Londale de « produits américains haut de gamme ». Mickey Londale est une parodie du fondateur de My Pillow, Mike Lindell. Pour ceux qui ne le savent pas, Vought est un conglomérat géant d’Amazon Les garçons et traite de tout, des produits pharmaceutiques à la gestion des super-héros. Vought possède également sa propre chaîne d’information, VNN, qui sert de porte-parole à l’entreprise, diffusant sans vergogne des informations unilatérales. Les garçons L’équipe a créé une chaîne Youtube (Vought International) qui met en ligne de fausses publicités et des parodies sur des événements liés à l’émission télévisée et parfois au monde réel, comme l’annonce de l’homme le plus sexy de Paul Rudd.

Une parodie régulière est Sept sur 7, un programme d’information sur VNN qui sort tous les mois. Il est animé par un présentateur hystérique, Cameron Coleman, interprété par Matthew Eddison. Dans ce mois-ci Sept sur 7 épisode, nous avons un premier aperçu de Blue Hawk, ainsi que de nombreuses autres annonces. Le plus important est que Black Noir (Nathan Mitchell) s’est complètement rétabli après avoir eu une grave réaction allergique à Les garçons saison 2, gracieuseté de Queen Maeve (Dominique McElligott). Ensuite, il y a un monologue bizarre de Homelander (Antony Starr). Nous apercevons également le PDG de Vought, Stan Edgar (Giancarlo Esposito), Starlight (Erin Moriarty) et Hughie Campbell (Jack Quaid).

Ces parodies mensuelles sont une stratégie marketing efficace et ingénieuse qui semble bien fonctionner jusqu’à présent. Cependant, il n’y a actuellement aucun mot sur Les garçons date de sortie de la saison 3 ou quand nous aurons la première bande-annonce. L’émission a été tournée en septembre et, dans des circonstances normales, elle devrait faire ses débuts sur Amazon Prime au printemps 2022. D’ici là, nous devrons nous débrouiller avec ces parodies mensuelles.

En plus de Nick Wechsler en tant que Blue Hawk, d’autres nouveaux ajouts de super-héros à Les garçons Le casting de la saison 3 comprend Jensen Ackles en tant que Soldier Boy, Laurie Holden en tant que Crimson Countess, Miles Gaston Villanueva en tant que Supersonic et Sean Patrick Flanery en tant que Gunpowder. Les fans sont ravis de voir Surnaturel star Jensen Ackles dans le rôle du premier super-héros Soldier Boy de Vought. Il a été décrit comme le « John Wayne des super-héros » et défiera l’autorité de Homelander. Soldier Boy jouera un rôle de premier plan dans The Boys saison 3 selon le showrunner Erik Kripke.

« La saison 3 se penche beaucoup plus sur l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici à travers ce personnage de Soldier Boy. Nous avons pu creuser à la fois dans l’histoire du pays et aussi vraiment regarder la masculinité toxique et les rôles masculins, et quel sh *T-show qui est globalement causé. Tout ce putain de roi, ce truc d’homme Marlboro indépendant. »

Nous avons hâte de voir comment les « Boys » géreront ces nouveaux supes. Karl Urban, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Claudia Doumit, Colby Minifie, Chace Crawford et Jessie T. Usher reprennent leurs rôles des saisons précédentes. Les garçons est en streaming sur Amazon Prime Video.

