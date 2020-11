Nick Robinson et Kate Mara sur ce qu’Eric et Claire voient l’un dans l’autre

Nick Robinson et Kate Mara jouent actuellement l’un en face de l’autre dans la nouvelle série controversée Un enseignant, qui explore une relation sexuelle entre un professeur d’anglais au lycée et son élève. La série confronte le toilettage, l’abus de pouvoir et l’attraction taboue tout en contemplant les stéréotypes de genre entourant les victimes et les prédateurs sexuels dans la société.

«Un enseignant», «Épisode 4» Sur la photo: (gd) Nick Robinson comme Eric Walker, Kate Mara comme Claire Wilson | Chris Large / FX

Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, Robinson et Mara ont discuté de la série, expliquant pourquoi ils pensent que les personnages sont attirés les uns par les autres. Le personnage de Robinson, l’étudiant, fait le premier pas, compliquant leur dynamique autrefois plutonique-mais-chargée-de-chimie sexuelle.

Nick Robinson explique pourquoi Eric est attiré par Claire dans « A Teacher »

Lorsqu’on lui a demandé: «Qu’est-ce qu’Eric et Claire voient l’un dans l’autre?», Robinson n’a pas tardé à noter l’évasion en jeu. Il a dit:

Ils voient tous les deux une sorte d’évasion l’un dans l’autre, de différentes manières. Eric voit Claire, d’une manière étrange, comme son billet pour l’âge adulte et le véritable amour et la virilité. De plus, les choses arrivent très vite et il n’a pas la boîte à outils émotionnelle pour faire face à ce qui se passe. Mais je pense qu’il y a aussi le niveau où il est juste attiré par elle et vous ne regarderiez pas nécessairement deux fois les voir marcher ensemble dans la rue, donc dans son esprit ce n’est pas une si mauvaise chose, du moins au début … Robinson | Divertissement hebdomadaire

Robinson explique que les deux personnages, visuellement, ne soulèveraient pas les sourcils. Le processus de réflexion «ça a l’air bien, donc ça va» suffit à appréhender les inquiétudes d’Eric… au début. Plus tard, il réalise «la manipulation qui se produisait à son insu», comme le note Robinson. Pourtant, son professeur présente la voie rapide vers la «virilité», à laquelle il ne peut résister.

Kate Mara sur l’attirance de Claire pour son élève

Mara explique qu’une partie de ce que ressent le personnage de Robinson est vraie pour Claire, mais elle note le plaisir qui vient de l’attention en tant que catalyseur vital pour son personnage. Claire n’est pas satisfaite de son mariage, ce qui rend la possibilité d’infidélité encore plus grande. Mara a dit:

Certaines de ces choses sont également exactes pour Claire… le sentiment que quelqu’un vous accorde toute cette attention, et c’est excitant et nouveau. C’est intéressant, les mensonges qu’elle se dit pour justifier son comportement. Mais ce que j’aime tant dans notre émission, c’est que plus vous regardez, plus vous voyez les conséquences de ces choix pour les deux personnes et comment cela affecte leur vie si intensément. Mara | Divertissement hebdomadaire

Mara explique que son personnage «se ment» à elle-même pour justifier un comportement inapproprié, ce qui entraîne le spectacle sur une longue route aux conséquences et à l’introspection immenses.