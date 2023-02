Le co-créateur de la série à succès HBO révèle qu’ils sont presque allés dans une direction différente avec le casting de Bill pour The Last of Us.

Nick Offerman n’était pas le premier choix pour jouer Bill dans The Last of Us, selon le co-créateur Craig Mazin

Après deux premiers épisodes réussis, Le dernier d’entre nous a été sans surprise renouvelée pour une deuxième saison. Cependant, personne ne s’attendait à ce que le troisième chapitre de la série soit aussi acclamé par la critique, faisant de la série un succès mondial. Une partie de la raison du succès de l’épisode est due à Nick OffermanLa performance de Bill en tant que Bill, bien qu’il ait failli ne pas obtenir le rôle du personnage désormais emblématique.





L’épisode de la semaine dernière de l’excellente adaptation du jeu vidéo populaire s’est éloigné du matériel source pour approfondir le développement du personnage et a offert aux fans une histoire d’amour émotionnelle et tendre au milieu d’un monde apocalyptique qui s’effondre. Offerman et sa co-star Murray Bartlett ont transformé leurs personnages, Bill et Frank, en deux emblèmes de la romance LGBT, avec des performances mémorables qui ont ravi le public.

FILM VIDÉO DU JOUR

Même si, apparemment, le Parcs et loisirs star n’était pas le premier choix pour donner vie au célèbre personnage. Selon le co-créateur de la série Craig Mazin, ils voulaient un autre acteur pour le rôle, comme il l’a révélé sur The Last of Us Podcast :

Initialement, le rôle de Bill allait être joué par Con O’Neill, qui jouait Bryukhanov à Tchernobyl. Et il n’a pas pu, finalement il n’a pas pu le faire parce qu’il était dans Our Flag Means Death, qui est une autre émission de HBO, ce qui est très drôle si vous ne l’avez pas vu. Nous ne pouvions donc pas le faire avec Con. Et c’est alors que l’idée de Nick est venue.





Quelle est la prochaine étape de The Last of Us ?

HBO

En quittant Bill et Frank après l’épisode 3 avec un nouveau jeu de roues, Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) sont maintenant à la recherche du frère de Joel, Tommy, qui pourrait connaître l’emplacement de l’installation Fireflies à l’ouest qu’Ellie doit atteindre.

Dans « Please Hold My Hand », ils se retrouvent perdus dans une ville, ce qui les conduit à être pris en embuscade par un groupe de survivants violents qui ne seront pas gentils avec les protagonistes, Joel faisant tout ce qu’il peut pour protéger Ellie même si leur relation semble encore un peu rude.

L’épisode présentera également un nouveau personnage, écrit spécifiquement pour la série et interprété par Melanie Lynskey. Le Vestes jaunes star joue Kathleen, le chef du groupe de survivants qui contrôle la région de Kansas City et semble n’avoir aucune tolérance pour les étrangers.