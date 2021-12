Nick Offerman est confirmé dans la série de « The Last of Us »

On ne sait toujours pas quand nous verrons un premier aperçu de « The Last of Us », la nouvelle méga production de HBO inspirée du jeu acclamé Naugthy Dog, mais de nouveaux détails continuent d’être révélés sur son casting, comme l’inclusion de Nick Offerman, connu pour son interprétation de Ron Swanson dans « Parks and Recreations ».

Bill est l’un des personnages les plus populaires de « The Last of Us » servant d’allié précieux à Joel et Ellie lors de leur voyage au cours de l’une des séquences d’ouverture du jeu. Sa présence dans la série était donc pleinement attendue par les fans. Cette même semaine, la participation de Murray Bartlett en tant que Frank a également été confirmée.

Selon Variety, l’entrée d’Offerman dans la série a remplacé Con O’Neill, qui a dû quitter la production en raison d’un conflit avec son emploi du temps. L’équipe de Naughty Dog a également confirmé l’arrivée de l’acteur dans la série en lui souhaitant la bienvenue via leurs réseaux sociaux.

La série met en vedette Craig Mazin en tant que showrunner et scénariste principal, connu pour son travail exceptionnel sur la mini-série HBO « Tchernobyl ». L’histoire de cette adaptation a été développée avec Neil Druckmann, réalisateur des deux volets du jeu vidéo original et désormais producteur exécutif de cette adaptation.

« Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur conteur dans l’environnement du jeu vidéo et The Last of Us est sa plus grande œuvre. Avoir l’opportunité d’adapter cette œuvre d’art incroyable est mon rêve depuis des années et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil », a noté Mazin lors de la confirmation du début de la production de la série.

« The Last of Us » raconte l’histoire d’un contrebandier qui doit traverser un pays en ruine devant un fléau de spores qui transforment les gens en créatures terribles avec une fille immunisée contre cette maladie. Pedro Pascal et Bella Ramsey sont les acteurs principaux de cette série qui a la participation de Gabriel Luna, Anna Tory parmi tant d’autres. Il s’agit également de la première série produite par PlayStation Productions dans ses efforts pour adapter ses franchises les plus célèbres au cinéma et à la télévision.