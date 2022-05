Nick Jonas sur la façon dont le fait d’être père l’a changé : « Tout est beaucoup plus intense »

Nick Jonas explique comment devenir père a changé sa vision de la vie.

Le musicien et acteur a accueilli son premier enfant, une petite fille Malti Marie, avec sa femme Priyanka Chopra en janvier.

Tout en parlant avec Variety lors du match de boxe caritatif «Big Fighters, Big Cause» de la Fondation Sugar Ray Leonard mercredi, Jonas, 29 ans, a discuté de la récente fusillade de masse à la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, et de la façon dont «tout» frappe plus fort maintenant que il est papa.

« Le poids de tout est beaucoup plus intense », a-t-il déclaré à la publication. « Je pense qu’il s’agit maintenant d’essayer d’être le plus présent possible et le plus attentionné possible pour sa famille, mais aussi pour les parcours des autres. Je suis tellement reconnaissante envers (Malti Marie) et la merveilleuse perspective d’être parent.

Jonas avait tweeté sur le massacre, au cours duquel 19 enfants et deux enseignants ont été tués, mercredi. Il a également partagé un lien vers un groupe appelé Moms Demand Action qui travaille à mettre fin à la violence armée.

« En tant que père, en tant qu’oncle, je ne peux pas ne pas penser aux enfants et à toutes les vies qui ont été perdues », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Variety lors de l’événement. « J’espère que le changement se produira et nous en verrons la fin. »

En janvier, Jonas et Chopra, qui se sont mariés en décembre 2018, ont annoncé dans une déclaration commune publiée sur Instagram qu’ils avaient accueilli une fille via une mère porteuse.

Ils ont écrit: «Nous sommes ravis de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous demandons respectueusement la confidentialité pendant cette période spéciale alors que nous nous concentrons sur notre famille.

Plus tôt ce mois-ci, le couple a mis en ligne la première photo de Malti Marie Chopra Jonas sur Instagram en l’honneur de la fête des mères.

Le couple s’est blotti ensemble sur la photo alors que Chopra, 39 ans, tenait leur fille près de sa poitrine.

Dans la longue légende, ils ont révélé pour la première fois que Malti Marie avait passé plus de 100 jours à l’USIN.

« En cette fête des mères, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à ces derniers mois et aux montagnes russes sur lesquelles nous avons été, que nous savons maintenant, que tant de gens ont également vécues », ont-ils commencé dans le message sincère. «Après plus de 100 jours à l’USIN, notre petite fille est enfin à la maison. Le parcours de chaque famille est unique et nécessite un certain niveau de foi, et bien que le nôtre ait été quelques mois difficiles, ce qui devient très clair, rétrospectivement, c’est à quel point chaque instant est précieux et parfait.

Le 16 mai, Jonas s’est arrêté AUJOURD’HUI et a déclaré que la vie avec sa femme et sa fille était « belle ».

« C’est un cadeau et nous sommes tellement chanceux qu’elle soit de retour », s’est exclamé Jonas, tout en notant que chaque membre du groupe Jonas Brothers est maintenant une fille papa.

« La famille Jonas ne cesse de s’agrandir », a-t-il déclaré. « Mes parents étaient ravis. Grands-parents de, maintenant, quatre belles petites-filles.

Kevin Jonas et sa femme Danielle Jonas ont deux filles : Alena, 8 ans, et Valentina, 5 ans. Joe Jonas et sa femme Sophie Turner, qui attendent leur deuxième enfant, partagent Willa, une fille de 1 an.

