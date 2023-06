Nick Jonas réfléchit à la perte d’un rôle majeur dans le film Wicked

Argandia - Velours Fleur d'Oranger Lait Corps 200 ml

Huile d’Argan bio&équitable : d’une texture onctueuse, elle redynamise naturellement la peau, aide à limiter la perte en eau et renforce son élasticité. Anti-oxydante et régénérante, elle nourrit, protège et restaure le film hydrolipidique de la peau et lutte contre le vieillissement cutané.Huile d’Amande douce bio : trésor végétal, elle possède innombrables propriétés: elle assouplit, préserve du dessèchement, démaquille, nourrit, hydrate, apaise et adoucit la peau en lui donnant un toucher de velours. L’huile d’amande extraite du noyau est, depuis l’Antiquité, très utilisée pour ses propriétés cosmétiques, adoucissantes et hydratantes en cas d’inflammation cutanée.Huile de Sésame bio : très pénétrante, elle est également régénérante, assouplissante, anti-oxydante. Elle agit efficacement sur les irritations de la peau, c’est l’alliée des peaux sèches.Huile de Noyaux d’Abricot bio : elle redonne un coup d’éclat et du tonus à votre peau, régénérante et revitalisante elle la protège également de la déshydratation. La peau est assouplie et plus douce.Huile de Macadamia bio : l’huile deMacadamia est extraite d’un fruit d’origine australienne appelé la noix de Macadamia. Très pénétrante, elle assouplit, hydrate et nourrit la peau tout en lui apportant douceur et protection. Elle est également cicatrisante et apaisante.Beurre de Karité bio : l’allié de notre beauté, il protège contre le dessèchement en eau, prévient et traite le vieillissement cutané et adoucit avec une infinie douceur la peau. Ces propriétés font qu’il entre aujourd’hui dans la composition de nombreux cosmétiques.