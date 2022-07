Nick Fury va-t-il être remplacé chez Marvel ?

in

Il est possible que nous voyions le dernier de Nick Fury dans la série Secret Invasion car il y a des rumeurs selon lesquelles Marvel remplacerait le personnage.

©IMDBNick Fury

Nick Fury Il est l’agent secret le plus important au monde. Univers cinématographique Marvel qui était autrefois le chef de l’organisation SHIELD ainsi que le principal responsable de l’initiative Avengers qui a fini par unifier les héros les plus puissants pour mener les batailles que l’humanité est destinée à perdre. L’acteur qui personnifie cette légende de la marque est Samuel L Jacksonun vrai talent de l’industrie.

Cependant, une version qui vient directement de merveilleplus précisément du livre Le faucon et le soldat de l’hiver de Marvel : l’art de la sériea le producteur exécutif Nate Moore parler du personnage Valentina Allegra de Fontaine et comment ce nouvel acteur au sein du board du MCU pourrait remplacer le favori des fans Nick Fury. Rappelez-vous qu’il est exécuté par Julia Louis Dreyfus.

Au revoir Nick Fury ?

« La comtesse Valentina Allegra de Fontaine est un personnage au riche passé éditorial. Dans une certaine mesure, il était difficile de savoir qui devait la jouer. En gros, il prenait les rênes de Nick Fury. Mais quand on pense à Julia Louis-Dreyfus, il y avait en elle une énergie ludique qui donne immédiatement l’assurance que son personnage a du poids et de la gravité. Cependant, ce n’est pas la même chose que Nick Fury. C’est une énergie complètement différente. »Moore a noté.

Le dernier que nous connaissons Nick Fury est qu’il est dans l’espace accompagné des Skrulls. Cela ressort clairement de la scène post-crédits de Spider-Man: loin de chez soile film dans lequel l’agent secret fait partie de l’action mais vers la fin on est surpris qu’à tout moment ce soit un extraterrestre métamorphe qui était à la place du personnage de Samuel L Jackson.

D’autre part, et en ajoutant à ce que Moore met en garde à propos d’Allegra : « Il y a un certain sarcasme dans le personnage qui, je pense, la distingue de ce qui l’a précédé. Et pourtant, vous avez toujours le sentiment qu’elle est la patronne de la pièce. Nous parlons d’un nouveau leader dans l’univers cinématographique Marvel… dans une certaine mesure, nous avons été extrêmement chanceux de trouver Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine. ».

