Nick Fury de Samuel L. Jackson montre son âge dans une nouvelle image d’invasion secrète

Nick Fury a été l’architecte de l’équipe Avengers du MCU depuis son apparition sur la scène post-crédit d’Iron Man en 2018. Après 15 ans, Samuel L.Jacksonle personnage de prend enfin la tête de son propre projet, Invasion secrètemais ce sera un Nick Fury très différent de celui que nous avons vu précédemment, comme l’a révélé un nouveau look de la série.





Marvel Studios / Magazine Empire

Samuel L. Jackson va avoir toute une année avec deux apparitions en tant que Nick Fury, l’ancien agent du SHIELD qui fera équipe avec Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau dans Les Merveilles ce mois de novembre. Mais tout d’abord, les débuts tant attendus de Invasion secrète, qui sortira sur Disney+ le 21 juin après un long retard. S’adressant à Empire Magazine, Jackson a expliqué qu’il y avait quelque chose de beaucoup plus brut et réel dans cette version de Fury, et les fans de MCU le verront le plus vulnérable. Il a dit:

«Ici, vous avez un gars qui montre son visage et son âge. C’est une opportunité d’humaniser quelqu’un que tout le monde pense être surhumain. J’ai dû comprendre certaines choses et élaborer de nouvelles choses, ce que j’essayais de faire depuis un moment. C’est formidable d’avoir l’occasion de découvrir qui il était et de se plonger dans l’impact réel de son travail sur sa vie personnelle.





Comment Secret Invasion montre-t-il un Nick Fury plus humain ?