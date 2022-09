Nick Frost et Lena Headey joueront dans le film d’horreur sur les tueurs en série Svalta

Le thriller d’horreur à venir Svalta a officiellement nommé ses étoiles principales. Nick Frost (Shaun des morts), qui a écrit le scénario du film, sera co-vedette aux côtés de Léna Headey (Jeu des trônes). Cela marque une réunion pour les deux acteurs qui représentaient auparavant un couple marié dans le film de la WWE Me battre avec ma famille, jouant les parents de Paige de Florence Pugh. Par date limite, Frost a également commenté le fait de travailler à nouveau avec Headey dans un communiqué.





« Prenez une gentille famille anglaise et envoyez-la en vacances sur une petite île pleine de maniaques. Simple. Pas tellement Noix en mai. Plus de ‘Nuts in Mayhem' », a déclaré Frost. « Après avoir travaillé avec Lena dans Me battre avec ma famille Je ne pouvais pas imaginer quelqu’un d’autre au monde avec qui je voudrais jouer Susan. J’étais donc absolument ravie quand j’ai appris qu’elle avait non seulement lu le scénario, mais qu’elle l’avait suffisamment aimé pour me faire le grand honneur de dire oui et d’être à nouveau ma femme à l’écran.

FILM VIDÉO DU JOUR

Svaltaréalisé par Steffan Haars et Flip van der Juil, suit une famille « en vacances d’été sur une île isolée au passé sombre. Là, ils découvrent qu’un tueur en série est en liberté et que malheureusement pour eux, les habitants hostiles ont aucun intérêt à les aider. »

Headey est peut-être mieux connue pour son rôle acclamé de Cersei Lannister dans le mastodonte HBO Jeu des trônes. Elle est également apparue dans des films comme Dred, La purgeet Orgueil et préjugés et zombieset a récemment fourni un travail de voix off pour le film d’animation de cette année DC League of Super-Pets. Parallèlement à son rôle dans Svalta, Headey devrait également apparaître dans la prochaine mini-série politique Les plombiers de la Maison Blanche avec Woodey Harrelson, Domhnall Gleeson et Kiernan Shipka.

Pendant ce temps, Frost est connu pour ses fréquentes collaborations avec Simon Pegg, comme Shaun des morts, Fuzz chaudet Abattoir Rulez. Plus récemment, il a co-créé et joué dans la série comique d’horreur Chercheurs de vérité aux côtés de Pegg. Frost a également joué dans la série HBO Le Nevers.





Simon Pegg et Nick Frost se réuniront-ils pour Svalta ?

Le nouveau rapport sur le casting de Frost et Headey ne mentionne aucun autre acteur impliqué dans le film. Cependant, en 2019, lorsque le projet a été annoncé pour la première fois, il avait été signalé que Frost louerait à nouveau avec Pegg pour Svalta. Il n’était pas clair s’il était également prévu à ce moment-là que Pegg joue, bien qu’il aurait été à bord en tant que producteur.

Svalta est produit par Frost, Wayward Entertainment, Resolute Films, Film Service Finland et XYZ Films. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée.